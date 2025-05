Festival Lisle Sauvage – Lisle, 6 juin 2025 07:00, Lisle.

Le festival LISLE SAUVAGE est organisé par l’association Rural Sauvage. La sixième édition se tiendra sur la commune de Lisle les 6 et 7 juin 2025.

Au programme de cette édition

– TVOD

– Arthur Satan

– Bretch

– Canan Domurcakli

– eat-girls

– La Cour

– Père Dodudaboum

– Le Diable Dégoutant

– I a bird

– Johann Mazé

– Paul Parking

– LoVoyage du Son

– TRUCS

– Mirco-Ondes

– Grenat .

Le Bourg

Lisle 24350 Dordogne Nouvelle-Aquitaine ruralsauvage@gmail.com

English : Festival Lisle Sauvage

The LISLE SAUVAGE festival is organized by the Rural Sauvage association. The sixth edition will be held in the commune of Lisle on June 6 and 7, 2025.

German : Festival Lisle Sauvage

Das Festival LISLE SAUVAGE wird von der Vereinigung Rural Sauvage organisiert. Die sechste Ausgabe findet am 6. und 7. Juni 2025 in der Gemeinde Lisle statt.

Italiano :

Il festival LISLE SAUVAGE è organizzato dall’associazione Rural Sauvage. La sesta edizione si terrà nel comune di Lisle il 6 e 7 giugno 2025.

Espanol : Festival Lisle Sauvage

El festival LISLE SAUVAGE está organizado por la asociación Rural Sauvage. La sexta edición se celebrará en el municipio de Lisle los días 6 y 7 de junio de 2025.

