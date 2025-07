Festival Littéraire des Abbayes Salle des fêtes Senones

Festival Littéraire des Abbayes Salle des fêtes Senones vendredi 19 septembre 2025.

Festival Littéraire des Abbayes

Salle des fêtes Cour de l’Abbaye Senones Vosges

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-19

Venez découvrir la 4e édition du Festival littéraire des Abbayes au programme :

* vendredi 19 septembre Cinéma Raon l’Etape

Ouverture du festival avec Jacques FORTIER

* dimanche 21 septembre Remise des prix à 11h

10h à 18h Animation et petite restauration

Toute la semaine Exposition « Les Héros Éternels » à EcotexTout public

Salle des fêtes Cour de l’Abbaye Senones 88210 Vosges Grand Est +33 6 31 16 09 62 cdactuelle@hotmail.fr

English :

Come and discover the 4th edition of the Festival littéraire des Abbayes:

* friday September 19: Cinéma Raon l’Etape

Festival opening with Jacques FORTIER

* sunday September 21: Awards ceremony at 11am

10 a.m. to 6 p.m.: Entertainment and light refreshments

All week: « Eternal Heroes » exhibition at Ecotex

German :

Entdecken Sie die 4. Ausgabe des Literaturfestivals der Abteien auf dem Programm :

* freitag, 19. September: Kino Raon l’Etape

Eröffnung des Festivals mit Jacques FORTIER

* sonntag, 21. September: Preisverleihung um 11 Uhr

10 bis 18 Uhr: Animation und kleine Snacks

Die ganze Woche: Ausstellung « Les Héros Éternels » (Die ewigen Helden) in Ecotex

Italiano :

Venite a scoprire la quarta edizione del Festival letterario dell’Abbaye:

* venerdì 19 settembre: cinema Raon l’Etape

Apertura del festival con Jacques FORTIER

* domenica 21 settembre: Cerimonia di premiazione alle 11:00

dalle 10.00 alle 18.00: animazione e spuntini

Tutta la settimana: Mostra « Les Héros Éternels » presso Ecotex

Espanol :

Venga a descubrir la 4ª edición del Festival Literario de la Abadía:

* viernes 19 de septiembre: cine Raon l’Etape

Inauguración del festival con Jacques FORTIER

* domingo 21 de septiembre: Entrega de premios a las 11:00 horas

de 10:00 a 18:00: Animación y aperitivos

Toda la semana: Exposición « Les Héros Éternels » en Ecotex

L’événement Festival Littéraire des Abbayes Senones a été mis à jour le 2025-07-01 par OT SAINT DIE DES VOSGES