Val-d’Oise

Festival littéraire « Le Château se Livre »

Tarif : 8 – 8 – 10 EUR

pass 1 jour / 2 jours

Début : Samedi 2025-07-05 10:00:00

fin : 2025-07-06 19:00:00

Date(s) :

2025-07-05

Jeune festival de littérature, le Château se Livre propose aux festivaliers des rencontres, tables rondes, lectures musicales, randonnées littéraires, séances de dédicaces, conférence dessinée, ateliers jeunesse autour du thème des paysages.

.

Château de La Roche-Guyon 1 rue de l'Audience

La Roche-Guyon 95780 Val-d’Oise Île-de-France +33 1 34 79 74 42 service.accueil@chateaudelarocheguyon.fr

English :

A young literary festival, the Château se Livre offers festival-goers meetings, round-table discussions, musical readings, literary walks, book signings, comic conferences and children’s workshops on the theme of landscapes.

German :

Als junges Literaturfestival bietet das Château se Livre den Festivalbesuchern Begegnungen, Diskussionsrunden, musikalische Lesungen, literarische Wanderungen, Signierstunden, eine gezeichnete Konferenz und Jugendworkshops rund um das Thema Landschaften.

Italiano :

Festival della letteratura giovane, lo Château se Livre propone agli spettatori incontri, tavole rotonde, letture musicali, passeggiate letterarie, firme di libri, conferenze a fumetti e laboratori per giovani sul tema del paesaggio.

Espanol :

Festival de literatura joven, el Château se Livre ofrece a los asistentes encuentros, mesas redondas, lecturas musicales, paseos literarios, firmas de libros, conferencias sobre cómic y talleres para jóvenes en torno al tema de los paisajes.

