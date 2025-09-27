Festival littéraire « Lire en Bastides » | Animations jeunesse Lalinde

Festival littéraire « Lire en Bastides » | Animations jeunesse

Place de la République Lalinde Dordogne

Début : 2025-09-27

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Un Festival festif, animé et consacré aux livres en tout genre !

9h30 11h30 Jeu de piste type Cluedo géant (sur inscription, à partir de 10 ans) ; Atelier de l’école de Manga d’Angoulême (sur inscription)

11h00 Atelier modelage d’argile par Yaëlle Palacio (dès 6 ans). Places limitées (sur inscription)

14h30 Atelier créatif de la médiathèque Les doudous de Julien Béziat en pop-up (à partir de 5 ans)

14h00 16h00 Animations proposées par les ambassadeurs du Pôle Ado (jeux, blind test, quiz…) et défilé Cosplay à l’issue des animations

14h00 17h00 Stand du club Manga du lycée Maine de Biran de Bergerac

17h00 Spectacle jeunesse (gratuit) C’est toujours la faute du loup !? avec Les 24 Compagnie

Toutes les inscriptions aux ateliers jeunesse et ados auront lieu à la médiathèque avant le 24 septembre .

Place de la République Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60

