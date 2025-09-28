Festival littéraire « Lire en Bastides » | Animations jeunesse Lalinde

Festival littéraire « Lire en Bastides » | Animations jeunesse Lalinde dimanche 28 septembre 2025.

Festival littéraire « Lire en Bastides » | Animations jeunesse

Place de la République Lalinde Dordogne

Début : 2025-09-28

fin : 2025-09-28

2025-09-28

Un Festival festif, animé et consacré aux livres en tout genre !

10h00 12h00 Jeu de piste type Cluedo géant (sur inscription, à partir de 10 ans)

11h00 Atelier créatif de la médiathèque Réalisation de chimères (à partir de 6 ans)

14h00 16h00 Atelier de l’école de Manga d’Angoulême (sur inscription)

14h30 Atelier modelage d’argile par Yaëlle Palacio (dès 6 ans). Places limitées (sur inscription)

15h00 16h30 Spectacle (gratuit) À mots perdus… hommage à Pierre Gonthier. Lecture de textes de l’auteur par les ambassadeurs

Vers 17h00 Casse festive de la piñata et clôture du festival

Toutes les inscriptions aux ateliers jeunesse et ados auront lieu à la médiathèque avant le 24 septembre .

Place de la République Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60

