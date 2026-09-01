Festival littéraire Lire en Bastides | Animations jeunesse Lalinde
dimanche 27 septembre 2026 · Lalinde
Informations pratiques
Lalinde
Festival littéraire Lire en Bastides | Animations jeunesse
Place de la République Lalinde Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00
Date(s) :
2026-09-27
Le Festival Littéraire Lire en Bastides revient pour sa 10ème édition, un événement incontournable pour les passionnés de littérature. Ce festival se déroulera les 26 et 27 septembre 2026, à Lalinde sur la place de la halle.
Au programme jeunesse : explor game, ateliers et bien d’autres animations à découvrir ! .
Place de la République Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival littéraire Lire en Bastides | Animations jeunesse
L’événement Festival littéraire Lire en Bastides | Animations jeunesse Lalinde a été mis à jour le 2026-09-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Lalinde (Dordogne)
- Soirée insolite brame du cerf Lalinde 17 septembre 2026
- Soirée insolite brame du cerf Lalinde 17 septembre 2026
- Soirée brame du cerf Lalinde 17 septembre 2026
- Fête du Canal | Balade cyclo déguisée et musicale Salle omnisport Lalinde 19 septembre 2026
- Fête du canal Lalinde 19 septembre 2026