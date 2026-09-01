Informations pratiques

Lalinde

Festival littéraire Lire en Bastides | Animations jeunesse

Place de la République Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 09:30:00

fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :

2026-09-27

Le Festival Littéraire Lire en Bastides revient pour sa 10ème édition, un événement incontournable pour les passionnés de littérature. Ce festival se déroulera les 26 et 27 septembre 2026, à Lalinde sur la place de la halle.

Au programme jeunesse : explor game, ateliers et bien d’autres animations à découvrir ! .

Place de la République Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60

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English : Festival littéraire Lire en Bastides | Animations jeunesse

L’événement Festival littéraire Lire en Bastides | Animations jeunesse Lalinde a été mis à jour le 2026-09-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides