UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Lalinde

Festival littéraire Lire en Bastides | Animations jeunesse Lalinde

dimanche 27 septembre 2026 · Lalinde

Festival littéraire Lire en Bastides | Animations jeunesse Lalinde

Informations pratiques

Début
dimanche 27 septembre 2026
Fin
dimanche 27 septembre 2026
Heure de début
09:30:00
Adresse
Place de la République
Ville
24150 Lalinde
Département
Dordogne
Tarif

Lalinde

Festival littéraire Lire en Bastides | Animations jeunesse

Place de la République Lalinde Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-27 09:30:00
fin : 2026-09-27 18:00:00

Date(s) :
2026-09-27

Le Festival Littéraire Lire en Bastides revient pour sa 10ème édition, un événement incontournable pour les passionnés de littérature. Ce festival se déroulera les 26 et 27 septembre 2026, à Lalinde sur la place de la halle.

Au programme jeunesse : explor game, ateliers et bien d’autres animations à découvrir !   .

Place de la République Lalinde 24150 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 70 60 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Festival littéraire Lire en Bastides | Animations jeunesse

L’événement Festival littéraire Lire en Bastides | Animations jeunesse Lalinde a été mis à jour le 2026-09-06 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

À voir aussi à Lalinde (Dordogne)