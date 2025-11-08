Festival Livre et mer Concarneau

Festival Livre et mer Concarneau samedi 8 novembre 2025.

Festival Livre et mer

Quai Carnot Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-10

Date(s) :

2025-11-08

La 40ème édition du salon Livre et Mer aura lieu les 8-9-10 novembre 2025

Le Festival Livre & Mer est une manifestation consacrée à la littérature maritime qui rassemble chaque année depuis 1985 des auteurs d’ouvrages consacrés à l’univers de la mer et des océans. Romanciers, scientifiques, historiens, artistes, auteurs de livres jeunesse, de bandes dessinées, navigateurs, marins, tous ont en commun d’aimer la mer et de la célébrer au fil de leurs pages. Ils sont accueillis au sein d’une grande librairie maritime où les visiteurs du Festival peuvent les rencontrer. .

Quai Carnot Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 52 72

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival Livre et mer Concarneau a été mis à jour le 2025-09-11 par OTC CCA