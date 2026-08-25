Informations pratiques

Concarneau

Festival Livre et mer

Complexe sportif Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31

fin : 2026-11-01

Date(s) :

2026-10-31

La 41ème édition du festival Livre et Mer se tiendra Samedi 31 octobre et Dimanche 1er novembre 2026 au complexe sportif du Porzou à Concarneau.

Le Festival Livre & Mer est une manifestation consacrée à la littérature maritime qui rassemble chaque année depuis 1985 des auteurs d’ouvrages consacrés à l’univers de la mer et des océans. Romanciers, scientifiques, historiens, artistes, auteurs de livres jeunesse, de bandes dessinées, navigateurs, marins, tous ont en commun d’aimer la mer et de la célébrer au fil de leurs pages. Ils sont accueillis au sein d’une grande librairie maritime où les visiteurs du Festival peuvent les rencontrer.

Programme complet à venir .

Complexe sportif Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 97 52 72

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English :

L’événement Festival Livre et mer Concarneau a été mis à jour le 2026-08-21 par OTC CCA