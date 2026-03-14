Festival Livres d’Ailleurs L’Afrique s’invite à Nancy ! 5ème Edition Hôtel de ville Salle Chepfer Nancy

Festival Livres d’Ailleurs L’Afrique s’invite à Nancy ! 5ème Edition

Hôtel de ville Salle Chepfer 1 Rue Pierre Fourier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-26

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-26

Prêts pour un voyage sans quitter la Place Stanislas ? Ce mois-ci, le festival Livres d’Ailleurs ouvre une fenêtre sur les imaginaires d’Afrique. Bien plus qu’un salon littéraire, c’est une invitation au dialogue et à la découverte au cœur de Nancy.

Au programme

– Rencontres privilégiées échangez avec une trentaine d’auteurs et dessinateurs venus d’ici et de loin.

– Tables rondes passionnées décryptez le monde à travers le regard de ceux qui l’écrivent.

– Récitals et poésie laissez-vous porter par la musicalité des mots lors de moments suspendus.

Que vous soyez lecteur assidu ou simple curieux, rejoignez-nous pour célébrer la bibliodiversité et partager un moment convivial avec ces créateurs d’univers.

Et les enfants ne seront pas en reste puisque la matinée du dimanche leur sera consacrée, avec des histoires et chants pour petits et grands .Adultes

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Hôtel de ville Salle Chepfer 1 Rue Pierre Fourier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 23 57 15 66

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English :

Ready for a journey without leaving Place Stanislas? This month, the Livres d?Ailleurs festival opens a window on the imaginary world of Africa. Much more than a literary fair, it’s an invitation to dialogue and discovery in the heart of Nancy.

On the program:

– Privileged encounters: exchange ideas with some thirty authors and illustrators from near and far.

– Passionate round tables: decipher the world through the eyes of those who write about it.

– Recitals and poetry: let yourself be carried away by the musicality of words during suspended moments.

Whether you’re an avid reader or just curious, join us to celebrate bibliodiversity and share a convivial moment with these creators of worlds.

And children won’t be left out either, as Sunday morning will be dedicated to them, with stories and songs for young and old .

L’événement Festival Livres d’Ailleurs L’Afrique s’invite à Nancy ! 5ème Edition Nancy a été mis à jour le 2026-03-12 par DESTINATION NANCY