Festival Livres d’Ailleurs Hôtel de Ville de Nancy Nancy

Festival Livres d’Ailleurs

Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Vendredi 2026-03-26 10:30:00

fin : 2026-03-29 19:30:00

Date(s) :

2026-03-26 2026-03-27 2026-03-28

Le Festival Livres d’Ailleurs est une manifestation littéraire qui a pour ambition de devenir un rendez-vous international annuel, ouvert et inclusif dont les éditions alternent entre Afrique et Orient.

Le festival Livres d’Ailleurs est une manifestation littéraire internationale dont les éditions alternent chaque année Afrique et Orient.

Porté par l’association Diwan en Lorraine, il élargit les horizons littéraires en familiarisant le public à d’autres imaginaires. Diwan fait vivre la bibliodiversité, en partenariat avec l’Alliance Internationale des Éditeurs Indépendants (800 maisons d’édition de 55 pays), les libraires de Nancy, les bibliothèques-médiathèques de l’agglomération nancéienne et la MJC Lillebonne à Nancy.

Chaque année, le public y rencontre une trentaine d’auteurs et dessinateurs. Certains vivent et écrivent en Afrique ou en Orient, d’autres habitent en Europe.

Le Festival Livres d’Ailleurs offre l’opportunité aux établissements scolaires, universitaires, pénitentiaires, aux centres sociaux et aux associations, d’organiser des rencontres avec les auteurs invités. Nous accueillerons volontiers toute suggestion de partenariat, de mise en place d’ateliers d’écriture ou de moments conviviaux à vivre ensemble, au contact chaleureux de ces écrivains venus de si loin partager leurs univers.

En 2026, l’édition se concentre sur l’Afrique. Elle a pour Présidente l’écrivaine Mauricienne Ananda Devi.Tout public

Hôtel de Ville de Nancy 1 Place Stanislas Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 85 30 00

English :

The Festival Livres d?Ailleurs is an international literary event whose annual editions alternate between Africa and the Orient.

The Livres d?Ailleurs Festival is an international literary event whose editions alternate each year between Africa and the Orient.

Supported by the Diwan association in Lorraine, it broadens literary horizons by introducing audiences to other imaginary worlds. Diwan brings bibliodiversity to life, in partnership with the International Alliance of Independent Publishers (800 publishing houses from 55 countries), Nancy?s booksellers, the libraries and media libraries of the Nancy conurbation and the MJC Lillebonne in Nancy.

Each year, the public meets some thirty authors and illustrators. Some live and write in Africa or the Orient, others in Europe.

The Festival Livres d?Ailleurs offers schools, universities, prisons, social centers and associations the opportunity to organize meetings with guest authors. We welcome all suggestions for partnerships, writing workshops or convivial moments in which to share the warmth of these writers who have come from so far away to share their worlds.

In 2026, the event will focus on Africa. Its president is Mauritian writer Ananda Devi.

