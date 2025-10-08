Festival Livres en scène ABC-Supp/La soupe aux lettres Saint-Hippolyte

Festival Livres en scène ABC-Supp/La soupe aux lettres

1 rue du parc Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-08 17:00:00

fin : 2025-10-08 18:00:00

2025-10-08

Une sorcière amoureuse à la recherche d’une recette magique pour écrire des mots doux à son nouveau voisin, un magicien mexicain.

La comédienne-chanteuse Isabelle Grussenmeyer passe avec dextérité d’une langue à l’autre, pour que chaque spectateur puisse comprendre l’histoire et se surprendre à chanter en alsacien, français, allemand, et bien d’autres langues ! Ùn àlli sìnge mìt !

1 rue du parc Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 42 57 st.hippolivre@gmail.com

English :

A witch in love, searching for a magic recipe to write sweet nothings to her new neighbor, a Mexican magician.

Singer-actress Isabelle Grussenmeyer dexterously switches from one language to another, so that each audience member can understand the story and be surprised by singing along in Alsatian, French, German and many other languages! « Ùn àlli sìnge mìt! »

German :

Eine verliebte Hexe auf der Suche nach einem magischen Rezept, um ihrem neuen Nachbarn, einem mexikanischen Zauberer, süße Worte zu schreiben.

Die Schauspielerin und Sängerin Isabelle Grussenmeyer wechselt geschickt von einer Sprache zur anderen, damit jeder Zuschauer die Geschichte verstehen kann und sich dabei ertappt, wie er auf Elsässisch, Französisch, Deutsch und vielen anderen Sprachen mitsingt! » Ùn àlli sìnge mìt! »

Italiano :

Una strega innamorata alla ricerca di una ricetta magica per scrivere dolci parole al suo nuovo vicino, un mago messicano.

La cantante-attrice Isabelle Grussenmeyer passa con destrezza da una lingua all’altra, in modo che tutti gli spettatori possano capire la storia e ritrovarsi a cantare in alsaziano, francese, tedesco e molte altre lingue! « Ùn àlli sìnge mìt! »

Espanol :

Una bruja enamorada busca una receta mágica para escribir dulzuras a su nuevo vecino, un mago mexicano.

La cantante y actriz Isabelle Grussenmeyer pasa con destreza de un idioma a otro para que todos los espectadores entiendan la historia y canten en alsaciano, francés, alemán y muchos otros idiomas « Ùn àlli sìnge mìt! »

