Festival Livres en scène Animation autour de la « lettre » Beblenheim samedi 11 octobre 2025.
1 Place Oberlin Beblenheim Haut-Rhin
Début : Samedi 2025-10-11 14:00:00
fin : 2025-10-11 16:30:00
Date(s) :
2025-10-11
Viens passer un après-midi ludique et créatif autour du thème de la lettre !
Petits bricolages et autres animations avant un goûter bien mérité.
1 Place Oberlin Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 05 72 bibliotheque.beblenheim@gmail.com
English :
Come and spend a fun and creative afternoon on the theme of letters!
There’ll be crafts and other activities before a well-deserved snack.
German :
Verbringe einen spielerischen und kreativen Nachmittag rund um das Thema « Brief »!
Kleine Basteleien und andere Animationen vor einem wohlverdienten Snack.
Italiano :
Venite a trascorrere un pomeriggio divertente e creativo sul tema delle lettere!
Ci saranno lavoretti e altre attività prima di una meritata merenda.
Espanol :
¡Ven a pasar una tarde divertida y creativa sobre el tema de las letras!
Habrá manualidades y otras actividades antes de una merecida merienda.
