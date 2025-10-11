Festival Livres en scène Animation autour de la « lettre » Beblenheim

Festival Livres en scène Animation autour de la « lettre »

1 Place Oberlin Beblenheim Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-11 14:00:00

fin : 2025-10-11 16:30:00

2025-10-11

Viens passer un après-midi ludique et créatif autour du thème de la lettre !

Petits bricolages et autres animations avant un goûter bien mérité.

1 Place Oberlin Beblenheim 68980 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 05 72 bibliotheque.beblenheim@gmail.com

English :

Come and spend a fun and creative afternoon on the theme of letters!

There’ll be crafts and other activities before a well-deserved snack.

German :

Verbringe einen spielerischen und kreativen Nachmittag rund um das Thema « Brief »!

Kleine Basteleien und andere Animationen vor einem wohlverdienten Snack.

Italiano :

Venite a trascorrere un pomeriggio divertente e creativo sul tema delle lettere!

Ci saranno lavoretti e altre attività prima di una meritata merenda.

Espanol :

¡Ven a pasar una tarde divertida y creativa sobre el tema de las letras!

Habrá manualidades y otras actividades antes de una merecida merienda.

