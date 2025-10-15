Festival Livres en scène Animation autour de l’exposition interactive ABCDele Bergheim

7 rue de l’Eglise Bergheim Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-15 16:00:00

fin : 2025-10-15 16:30:00

2025-10-15

Découvre l’alphabet alsacien ! Comptines, chansons, jeux interactifs et historiettes pour se familiariser avec la langue.

7 rue de l’Eglise Bergheim 68750 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 30 01 biblio.bergheim@wanadoo.fr

English :

Discover the Alsatian alphabet! Rhymes, songs, interactive games and stories to familiarize you with the language.

German :

Entdecke das elsässische Alphabet! Reime, Lieder, interaktive Spiele und Geschichtchen, um sich mit der Sprache vertraut zu machen.

Italiano :

Scoprite l’alfabeto alsaziano! Filastrocche, canzoni, giochi interattivi e storie per aiutarvi a familiarizzare con la lingua.

Espanol :

Descubra el alfabeto alsaciano Rimas infantiles, canciones, juegos interactivos y cuentos para familiarizarse con la lengua.

