Festival Livres en scène Animation autour de l'exposition interactive ABCDele Saint-Hippolyte mercredi 8 octobre 2025.
1 rue du parc Saint-Hippolyte Haut-Rhin
Mercredi 2025-10-08 16:00:00
2025-10-08 16:30:00
2025-10-08
En avant-spectacle, venez avec vos petits leur faire apprendre ou découvrir l’alsacien de façon amusante !
1 rue du parc Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 42 57 st.hippolivre@gmail.com
English :
Before the show, come along with your little ones and help them learn or discover Alsatian in a fun way!
German :
Vor der Aufführung können Sie mit Ihren Kindern die elsässische Sprache auf lustige Weise lernen oder entdecken!
Italiano :
Prima dello spettacolo, venite con i vostri piccoli e aiutateli a imparare o scoprire l’alsaziano in modo divertente!
Espanol :
Antes del espectáculo, traiga a los más pequeños y ayúdeles a aprender o descubrir el alsaciano de una forma divertida
