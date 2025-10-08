Festival Livres en scène Animation autour de l’exposition interactive ABCDele Saint-Hippolyte

Festival Livres en scène Animation autour de l’exposition interactive ABCDele Saint-Hippolyte mercredi 8 octobre 2025.

1 rue du parc Saint-Hippolyte Haut-Rhin

Début : Mercredi 2025-10-08 16:00:00

2025-10-08

En avant-spectacle, venez avec vos petits leur faire apprendre ou découvrir l’alsacien de façon amusante !

1 rue du parc Saint-Hippolyte 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 58 42 57 st.hippolivre@gmail.com

English :

Before the show, come along with your little ones and help them learn or discover Alsatian in a fun way!

German :

Vor der Aufführung können Sie mit Ihren Kindern die elsässische Sprache auf lustige Weise lernen oder entdecken!

Italiano :

Prima dello spettacolo, venite con i vostri piccoli e aiutateli a imparare o scoprire l’alsaziano in modo divertente!

Espanol :

Antes del espectáculo, traiga a los más pequeños y ayúdeles a aprender o descubrir el alsaciano de una forma divertida

