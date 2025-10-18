Festival Livres en scène Après-midi récréative Thannenkirch

Festival Livres en scène Après-midi récréative Thannenkirch samedi 18 octobre 2025.

Festival Livres en scène Après-midi récréative

Rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-10-18 14:30:00

fin : 2025-10-18 17:00:00

Date(s) :

2025-10-18

Après-midi familiale et récréativeavec diverses animations et jeux autour de la lettre.

Goûter prévu pour les enfants.

.

Rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 10 19 mairie.thannenkirch@wanadoo.fr

English :

Family and recreational afternoon with various activities and games around the letter.

Snacks provided for children.

German :

Familien- und Freizeitnachmittag mit verschiedenen Animationen und Spielen rund um den Brief.

Für die Kinder ist ein Imbiss vorgesehen.

Italiano :

Un pomeriggio divertente per tutta la famiglia con una serie di attività e giochi basati sulle lettere.

Merenda per i bambini.

Espanol :

Una divertida tarde en familia con diversas actividades y juegos en torno a la letra.

Merienda para los niños.

