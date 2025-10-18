Festival Livres en scène Après-midi récréative Thannenkirch
Rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2025-10-18 14:30:00
fin : 2025-10-18 17:00:00
Date(s) :
2025-10-18
Après-midi familiale et récréativeavec diverses animations et jeux autour de la lettre.
Goûter prévu pour les enfants.
Rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 10 19 mairie.thannenkirch@wanadoo.fr
English :
Family and recreational afternoon with various activities and games around the letter.
Snacks provided for children.
German :
Familien- und Freizeitnachmittag mit verschiedenen Animationen und Spielen rund um den Brief.
Für die Kinder ist ein Imbiss vorgesehen.
Italiano :
Un pomeriggio divertente per tutta la famiglia con una serie di attività e giochi basati sulle lettere.
Merenda per i bambini.
Espanol :
Una divertida tarde en familia con diversas actividades y juegos en torno a la letra.
Merienda para los niños.
