Festival Livres en scène Journée récréative Thannenkirch

Festival Livres en scène Journée récréative Thannenkirch dimanche 19 octobre 2025.

Festival Livres en scène Journée récréative

Rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch Haut-Rhin

Début : Dimanche 2025-10-19 11:00:00

fin : 2025-10-19 18:00:00

2025-10-19

À partir de 11 h apéritif festif. Diaporama Visite des locaux. Animation musicale par la flûtiste Marie-Pierre Auclair.

Déjeuner tartes flambées possibles ou pique-nique sous les gloriettes et buvette.

14 h Balade digestive aux souches idée surprise de Mathieu. À l’Arbre à Lire et aux Trois Chênes petit conte de contes à rebours .

15 h 15 Un conte à plusieurs sur la place des fêtes.

15 h 30 Bal folk animé par l’orchestre Au Gré des Vents .

Rue du Haut-Koenigsbourg Thannenkirch 68590 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 10 19 mairie.thannenkirch@wanadoo.fr

English :

From 11 a.m.: festive aperitif. Slide show ? Tour of the premises. Musical entertainment by flautist Marie-Pierre Auclair.

Lunch: tarts flambées available or picnic under the gazebos and refreshment bar.

2 p.m.: Digestive stroll « aux souches »: Mathieu’s surprise idea. At l’Arbre à Lire and Les Trois Chênes: a short tale of « contes à rebours ».

3:15 p.m.: A story for several on the Place des Fêtes.

3:30 p.m.: Folk ball led by the « Au Gré des Vents » orchestra.

German :

Ab 11 Uhr: festlicher Aperitif. Diashow ? Besichtigung der Räumlichkeiten. Musikalische Unterhaltung durch die Flötistin Marie-Pierre Auclair.

Mittagessen: Flammkuchen möglich oder Picknick unter den Glorietten und Getränkestand.

14 Uhr: Verdauungsspaziergang « zu den Baumstümpfen »: Überraschungsidee von Mathieu. Im Arbre à Lire und im Trois Chênes: kleine Erzählung aus « contes à rebours ».

15.15 Uhr: Ein Märchen für mehrere Personen auf dem Festplatz.

15.30 Uhr: Folk-Ball mit dem Orchester « Au Gré des Vents ».

Italiano :

Dalle 11: aperitivo festivo. Proiezione di diapositive? Visita dei locali. Intrattenimento musicale a cura della flautista Marie-Pierre Auclair.

Pranzo: crostate flambées a disposizione o picnic sotto i gazebo e rinfreschi.

ore 14.00: Passeggiata digestiva « aux souches »: idea a sorpresa di Mathieu. Presso l’Arbre à Lire e Les Trois Chênes: una breve storia di « racconti al contrario ».

15.15: Una storia per più persone in Place des Fêtes.

ore 15.30: Danza popolare guidata dal gruppo « Au Gré des Vents ».

Espanol :

A partir de las 11h: aperitivo festivo. Proyección de diapositivas Recorrido por las instalaciones. Animación musical a cargo del flautista Marie-Pierre Auclair.

Almuerzo: tartas flambeadas disponibles o picnics bajo los cenadores y refrescos.

14 h: Paseo digestivo « aux souches »: idea sorpresa de Mathieu. En l’Arbre à Lire y Les Trois Chênes: un cuento corto de « cuentos al revés ».

15.15 h: Un cuento para varias personas en la Place des Fêtes.

15.30 h: Baile folclórico animado por el grupo « Au Gré des Vents ».

