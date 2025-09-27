Festival Livres en scène Ouverture du festival Bennwihr

Le Festival Livres en Scène revient pour son édition 2025 avec une thématique originale La Lettre . Qu’elle soit typographique, manuscrite, d’amour ou recommandée, elle sera mise à l’honneur sous toutes ses formes. Pour l’ouverture du festival, rendez-vous à Bennwihr, pour un après-midi festif aux abords de la salle polyvalente.

Ne loupez pas l’ouverture du festival Livres en scène lors un après-midi festif aux abords de la salle polyvalente de Bennwihr.

Au programme une fanfare itinérante, des ateliers créatifs, des lectures de contes, du théâtre d’improvisation, ainsi qu’un bal folk pour clôturer la journée en musique.

Une buvette et une petite restauration seront proposées sur place. .

Rue du stade de foot Bennwihr 68630 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 73 23 23 info@ribeauville-riquewihr.com

English :

The Festival Livres en Scène returns for its 2025 edition with an original theme: « The Letter ». Whether typographic, handwritten, love or registered, the letter will be honored in all its forms. The festival opens with a festive afternoon in Bennwihr, around the multi-purpose hall.

German :

Das Festival Livres en Scène kehrt für seine Ausgabe 2025 mit einem originellen Thema zurück: « La Lettre » (Der Brief). Ob typografisch, handschriftlich, als Liebesbrief oder Einschreiben, der Brief wird in all seinen Formen geehrt. Zur Eröffnung des Festivals treffen Sie sich in Bennwihr zu einem festlichen Nachmittag in der Umgebung der Mehrzweckhalle.

Italiano :

Il Festival Livres en Scène torna per la sua edizione 2025 con un tema originale: « La lettera ». Che sia tipografica, scritta a mano, una lettera d’amore o una raccomandata, sarà onorata in tutte le sue forme. Il festival si apre con un pomeriggio di festa a Bennwihr, intorno alla sala polifunzionale.

Espanol :

El Festival Livres en Scène regresa en su 2025 edición con un tema original: « La carta ». Tipográficas, manuscritas, cartas de amor o cartas certificadas, todas las formas de cartas serán homenajeadas. El festival se inaugura con una tarde festiva en Bennwihr, en torno a la sala polivalente.

