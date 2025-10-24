Festival Livres en scène Spectacle « Berruka » Riquewihr
11 Avenue Méquillet Riquewihr Haut-Rhin
Début : Vendredi 2025-10-24 17:00:00
fin : 2025-10-24 17:45:00
2025-10-24
Haxareï oder Bliamla ?
Vous connaitrez la réponse quand vous aurez vu ce spectacle mêlant histoires, poésie et…bouquets de fleurs !
11 Avenue Méquillet Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 00 07 bibliotheque.riquewihr@orange.fr
English :
Haxareï oder Bliamla?
You’ll know the answer when you see this show that combines stories, poetry and?bouquets of flowers!
German :
Haxarei oder Bliamla?
Sie werden die Antwort kennen, wenn Sie diese Show gesehen haben, die Geschichten, Poesie und Blumensträuße miteinander verbindet!
Italiano :
Haxareï o Bliamla?
Saprete la risposta quando vedrete questo spettacolo che combina storie, poesie e mazzi di fiori!
Espanol :
¿Haxareï oder Bliamla?
Sabrá la respuesta cuando vea este espectáculo que combina cuentos, poesía y… ¡ramos de flores!
L’événement Festival Livres en scène Spectacle « Berruka » Riquewihr a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme du pays de Ribeauvillé et Riquewihr