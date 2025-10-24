Festival Livres en scène Spectacle « Berruka » Riquewihr

Festival Livres en scène Spectacle « Berruka »

11 Avenue Méquillet Riquewihr Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-10-24 17:00:00

fin : 2025-10-24 17:45:00

2025-10-24

Haxareï oder Bliamla ?

Vous connaitrez la réponse quand vous aurez vu ce spectacle mêlant histoires, poésie et…bouquets de fleurs !

11 Avenue Méquillet Riquewihr 68340 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 49 00 07 bibliotheque.riquewihr@orange.fr

English :

Haxareï oder Bliamla?

You’ll know the answer when you see this show that combines stories, poetry and?bouquets of flowers!

German :

Haxarei oder Bliamla?

Sie werden die Antwort kennen, wenn Sie diese Show gesehen haben, die Geschichten, Poesie und Blumensträuße miteinander verbindet!

Italiano :

Haxareï o Bliamla?

Saprete la risposta quando vedrete questo spettacolo che combina storie, poesie e mazzi di fiori!

Espanol :

¿Haxareï oder Bliamla?

Sabrá la respuesta cuando vea este espectáculo que combina cuentos, poesía y… ¡ramos de flores!

