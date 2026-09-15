FESTIVAL LIVRES EN SCENES – LOGOS : LE CONCERT Béziers
dimanche 11 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FESTIVAL LIVRES EN SCENES – LOGOS : LE CONCERT
Route de Vendres Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-11
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-11
Par Istoar
—————–
À partir de 11 ans
Le quatuor toulousain redéfinit la mythologie grecque en mêlant rap à l’ancienne et instrumentation audacieuse. Leurs influences hip-hop, funk et rock nous emmènent dans un univers porté par les récits antiques. La guerre de Troie, les dieux, les déesses et les monstres s’entremêlent dans ce voyage musical ! .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : FESTIVAL LIVRES EN SCENES – LOGOS : LE CONCERT
By Istoar
—————–
%C0 Ages 11 and up
L’événement FESTIVAL LIVRES EN SCENES – LOGOS : LE CONCERT Béziers a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – SCENE DE BAYSSAN
À voir aussi à Béziers (Hérault)
- ATELIER BLA BLA COUTURE INITIATION ET CRÉATION Béziers 15 septembre 2026
- JEU INFORMATIQUE CLICADO Béziers 16 septembre 2026
- JEU INFORMATIQUE MINECRAFT CONSTRUCTION Béziers 16 septembre 2026
- LES RENDEZ-VOUS DE RIQUET ATELIER INITIATION MUSIQUE Béziers 16 septembre 2026
- VISITE THÉÂTRALISÉE DU QUARTIER JUIF Béziers 16 septembre 2026