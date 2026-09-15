Informations pratiques

Béziers

FESTIVAL LIVRES EN SCENES – LOGOS : LE CONCERT

Route de Vendres Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-11

fin : 2026-10-11

Date(s) :

2026-10-11

Par Istoar

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À partir de 11 ans

Le quatuor toulousain redéfinit la mythologie grecque en mêlant rap à l’ancienne et instrumentation audacieuse. Leurs influences hip-hop, funk et rock nous emmènent dans un univers porté par les récits antiques. La guerre de Troie, les dieux, les déesses et les monstres s’entremêlent dans ce voyage musical ! .

Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie

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English : FESTIVAL LIVRES EN SCENES – LOGOS : LE CONCERT

By Istoar

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%C0 Ages 11 and up

L’événement FESTIVAL LIVRES EN SCENES – LOGOS : LE CONCERT Béziers a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – SCENE DE BAYSSAN