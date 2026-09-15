FESTIVAL LIVRES EN SCENES – « MUKASHI MUKASHI » : CONTES FANTASTIQUES DU JAPON Béziers
samedi 10 octobre 2026 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FESTIVAL LIVRES EN SCENES – « MUKASHI MUKASHI » : CONTES FANTASTIQUES DU JAPON
Route de Vendres Béziers Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-10
fin : 2026-10-10
Date(s) :
2026-10-10
« Mukashi, Mukashi », c’est ainsi que commencent les histoires au Japon …
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À partir de 6 ans
Il était une fois une princesse ratonne si jolie que sa mère avait décidé qu’elle devait épouser l’être le plus puissant au monde. Le roi des rats va alors partir à la rencontre du Soleil, du Nuage et du Vent ! .
Route de Vendres Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 28 37 32
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English : FESTIVAL LIVRES EN SCENES – « MUKASHI MUKASHI » : CONTES FANTASTIQUES DU JAPON
%AB Once upon a time, once upon a time %BB—is that how stories begin in Japan?
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%C0 Ages 6 and up
L’événement FESTIVAL LIVRES EN SCENES – « MUKASHI MUKASHI » : CONTES FANTASTIQUES DU JAPON Béziers a été mis à jour le 2026-09-06 par 34 – SCENE DE BAYSSAN
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