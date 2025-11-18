Festival Livres en tête 2025 – 16e édition Adresse communiquée aux inscrits Paris 18 – 22 novembre 0€ étudiant.es de la Sorbonne / 5€ tarif étudiant / 10€ tarif normal

Une édition garantie homérique, du 18 au 22 novembre à Paris, co-organisée par Les Livreurs, La Sorbonne Sonore et la DAC de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.

Levant l’ancre en Sorbonne, Les Livreurs vous mènent en bateau à travers les traductions de L’Odyssée d’Homère. Et comme il faut bien manger pour écouter lire, le lendemain vent debout, cap sur le Swann où vous attendent quelques madeleines littéraires sous la toque de Pascal Ory. Vent arrière ensuite en Sorbonne, où vous embarquerez, avec deux avocats de renom, vers l’art de plaider à travers la littérature. Ensuite vous souquerez ferme jusqu’à la Fondation Del Duca pour plonger Into the Wilde à la rencontre des mânes du plus parisien des Irlandais à travers deux de ses pièces et sous le regard flegmatique du très british Gilles Cohen. Mais dès le lendemain il vous faudra rembarquer pour Griffon, où le grand prêtre de Thespis Denis Lavant appréciera les vocalises d’étudiants de la Sorbonne. Enfin, vous y resterez jusqu’au soir, et tels des cyclopes vous régalerez les oreilles de quelques portraits d’anthologie bien croqués, toujours aux côtés de Denis Lavant. Une édition garantie homérique ![https://www.billetweb.fr/let-2025](https://www.billetweb.fr/let-2025)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-11-18T20:00:00.000+01:00

Fin : 2025-11-22T22:30:00.000+01:00

