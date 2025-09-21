Festival Livresque Souillac

Festival Livresque Souillac dimanche 21 septembre 2025.

Festival Livresque

10 Rue de la Halle Souillac Lot

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-21 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-21

Le festival livresque célèbre les mots et les livres à travers des rencontres avec des auteurs, des lectures publiques, et des animations pour tous les âges. Un rendez-vous incontournable pour les passionnés de littérature et les curieux avides de découvertes. .

10 Rue de la Halle Souillac 46200 Lot Occitanie +33 5 65 27 01 40

English :

The festival livresque celebrates words and books through meetings with authors, public readings and events for all ages

German :

Das Festival livresque feiert Worte und Bücher durch Treffen mit Autoren, öffentliche Lesungen und Veranstaltungen für alle Altersgruppen

Italiano :

Il Festival dei Libri celebra le parole e i libri attraverso incontri con gli autori, letture pubbliche ed eventi per tutte le età

Espanol :

La Fiesta del Libro celebra las palabras y los libros a través de encuentros con autores, lecturas públicas y actos para todas las edades

L’événement Festival Livresque Souillac a été mis à jour le 2025-09-17 par OT Vallée de la Dordogne