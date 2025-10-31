FESTIVAL LOCOMBIA Toulouse

Venez vibrer aux rythmes de la Colombie au coeur de l’automne pour la 9e édition du festival Locombia, avec de nombreux évènements et un final en apothéose !

Le Festival Locombia a dès le départ eu pour volonté de devenir le carrefour culturel des acteurs colombiens et franco-colombiens au cœur de Toulouse, ville profondément marquée par l’empreinte latino-américaine.

Pour sa 9e édition, le Festival Locombia fait une nouvelle fois la part belle aux musiques actuelles de Colombie et ses liens entre traditions et modernité pour une soirée où la température devrait monter assez haut et vous réchauffer. Embarquez pour un voyage au cœur de la Colombie, en musique, cinéma, théâtre, ateliers et expositions autour de différents lieux culturels !

Come and vibrate to the rhythms of Colombia in the heart of autumn for the 9th edition of the Locombia festival, with numerous events and a grand finale!

Ausgabe des Locombia-Festivals mit zahlreichen Veranstaltungen und einem krönenden Finale im Herzen des Herbstes zu den Rhythmen Kolumbiens!

Venite a sperimentare i ritmi della Colombia nel cuore dell’autunno al 9° Festival Locombia, con una serie di eventi e un gran finale!

Venga a vivir los ritmos de Colombia en pleno otoño en el 9º Festival de Locombia, con multitud de actos y un gran final

