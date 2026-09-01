FESTIVAL L’ODE ET LA NOTE Bugarach
samedi 19 septembre 2026 · Bugarach
Informations pratiques
Bugarach
FESTIVAL L’ODE ET LA NOTE
Bugarach Aude
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19
fin : 2026-09-20
Date(s) :
2026-09-19
Deux journées poétiques et musicales avec comme toile de fond l’eau.
Concerts suspendus, spectacle, cabaret des mots
Expositions, installation, ateliers, jeux
“Regards sur l’eau, ressource vivante précieuse, source de lien et d’imaginaire poétique”
Le programme complet est disponible sur www.laclaranda.eu
Participation libre
Ateliers et Cabaret des Mots sur inscription
Buvette & restauration sur place
Bivouac possible sur place
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Bugarach 11190 Aude Occitanie +33 7 84 84 67 12 communication@gmail.com
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English :
Two days of poetry and music, with water as the backdrop.
Suspended concerts, performances, and a spoken-word cabaret
Exhibitions, installations, workshops, and games
“Reflections on water—a precious living resource, a source of connection and poetic imagination”
The full program is available at www.laclaranda.eu
Admission is free
Workshops and “Cabaret des Mots” require registration
Refreshments and food available on site
Camping available on site
L’événement FESTIVAL L’ODE ET LA NOTE Bugarach a été mis à jour le 2026-08-17 par