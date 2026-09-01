Informations pratiques

Bugarach

FESTIVAL L’ODE ET LA NOTE

Bugarach Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Deux journées poétiques et musicales avec comme toile de fond l’eau.

Concerts suspendus, spectacle, cabaret des mots

Expositions, installation, ateliers, jeux

“Regards sur l’eau, ressource vivante précieuse, source de lien et d’imaginaire poétique”

Le programme complet est disponible sur www.laclaranda.eu

Participation libre

Ateliers et Cabaret des Mots sur inscription

Buvette & restauration sur place

Bivouac possible sur place

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Bugarach 11190 Aude Occitanie +33 7 84 84 67 12 communication@gmail.com

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English :

Two days of poetry and music, with water as the backdrop.

Suspended concerts, performances, and a spoken-word cabaret

Exhibitions, installations, workshops, and games

“Reflections on water—a precious living resource, a source of connection and poetic imagination”

The full program is available at www.laclaranda.eu

Admission is free

Workshops and “Cabaret des Mots” require registration

Refreshments and food available on site

Camping available on site

L’événement FESTIVAL L’ODE ET LA NOTE Bugarach a été mis à jour le 2026-08-17 par