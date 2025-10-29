Festival L’Oeil Vagabond 6 court-métrages l’Horizon Plédran

l’Horizon 2 Rue Jacques Prévert Plédran Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Début : 2025-10-29 14:00:00

fin : 2025-10-29 15:00:00

2025-10-29

Étonnants voisins /Programme de 6 court-métrages / 35’ / à partir de 5 ans

Que ce soit dans une salle d’attente, dans une forêt sombre, sous l’eau ou même chez soi, on fait parfois des découvertes étonnantes… Nos petits héros et héroïnes font ici de drôles de rencontres, et c’est l’occasion d’une belle leçon d’apprentissage. .

l’Horizon 2 Rue Jacques Prévert Plédran 22960 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 64 30 30

