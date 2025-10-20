Festival l’Oeil Vagabond Film Au fil de l’eau Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Début : 2025-10-20 10:00:00
fin : 2025-10-20 10:45:00
2025-10-20
Animation
Un programme de 5 courts-métrages.
Traverser les plus grands océans du monde, voyager le long d’une rivière ou encore dégringoler du ciel même la plus minuscule des gouttes d’eau peut vivre de grandes aventures ! Et en chemin, elle peut faire de drôles de rencontres.
Durée 41 min. À partir de 3 ans. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d'Armor Bretagne
