Festival l’Oeil Vagabond Film Au fil de l’eau Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Festival l’Oeil Vagabond Film Au fil de l’eau Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André lundi 20 octobre 2025.

Festival l’Oeil Vagabond Film Au fil de l’eau

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-20 10:00:00

fin : 2025-10-20 10:45:00

Date(s) :

2025-10-20

Animation

Un programme de 5 courts-métrages.

Traverser les plus grands océans du monde, voyager le long d’une rivière ou encore dégringoler du ciel même la plus minuscule des gouttes d’eau peut vivre de grandes aventures ! Et en chemin, elle peut faire de drôles de rencontres.

Durée 41 min. À partir de 3 ans. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 61 11 76

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival l’Oeil Vagabond Film Au fil de l’eau Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-10-03 par Pléneuf-Val-André Tourisme