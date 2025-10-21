Festival l’Oeil Vagabond Film Etonnant Voisins Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Festival l’Oeil Vagabond Film Etonnant Voisins Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André mardi 21 octobre 2025.

Festival l’Oeil Vagabond Film Etonnant Voisins

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21 17:30:00

fin : 2025-10-21 18:15:00

Date(s) :

2025-10-21

Animation

Un programme de 6 courts-métrages.

Et si les êtres les plus surprenants se trouvaient juste à côté de chez soi ?

Durée 47min. À partir de 5 ans. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 61 11 76

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival l’Oeil Vagabond Film Etonnant Voisins Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-10-03 par Pléneuf-Val-André Tourisme