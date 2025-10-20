Festival l’Oeil Vagabond Film L’union fait la force Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor

Début : 2025-10-20 14:00:00

fin : 2025-10-20 15:00:00

2025-10-20

Animation

Un programme de 6 courts métrages.

Dans les pages d’un livre ou dans une basse-cour, chacun a une bonne raison de lutter…mais à la fin, c’est l’union qui fait la force

Durée 57 min. À partir de 7 ans. .

Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 61 11 76

