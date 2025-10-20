Festival l’Oeil Vagabond Film L’union fait la force Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André
Festival l’Oeil Vagabond Film L’union fait la force Cinéma La Rotonde Pléneuf-Val-André lundi 20 octobre 2025.
Festival l’Oeil Vagabond Film L’union fait la force
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-20 14:00:00
fin : 2025-10-20 15:00:00
Date(s) :
2025-10-20
Animation
Un programme de 6 courts métrages.
Dans les pages d’un livre ou dans une basse-cour, chacun a une bonne raison de lutter…mais à la fin, c’est l’union qui fait la force
Durée 57 min. À partir de 7 ans. .
Cinéma La Rotonde 1 Rue Winston Churchill Pléneuf-Val-André 22370 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 61 11 76
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival l’Oeil Vagabond Film L’union fait la force Pléneuf-Val-André a été mis à jour le 2025-10-03 par Pléneuf-Val-André Tourisme