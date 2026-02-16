Festival L’œuvre émoi Nancy en mouvements Transition de l’Art Nouveau vers l’Art Déco MJC Lillebonne Nancy

Festival L’œuvre émoi Nancy en mouvements Transition de l’Art Nouveau vers l’Art Déco

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy Meurthe-et-Moselle

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-20 19:00:00

fin : 2026-03-20 22:00:00

2026-03-20

À Nancy, l’Art Nouveau et l’Art Déco ne s’opposent pas mais se répondent. La ville constitue un terrain privilégié pour observer la transition entre ces deux esthétiques, du décor inspiré par la nature aux lignes plus sobres et géométriques. Aborder ces mouvements conjointement permet de mettre en lumière une continuité artistique et historique, tout en interrogeant les mutations culturelles, techniques et sociales qui ont marqué le début du XXe siècle. Cette soirée propose une immersion au cœur de l’Art Nouveau et de l’Art Déco, deux courants majeurs qui ont profondément marqué l’identité artistique de Nancy et de sa région. Pensée comme un moment de découverte et de convivialité, l’événement invite chacun à explorer ces mouvements emblématiques dans une atmosphère chaleureuse et participative.

Une proposition des étudiants de L3 Etudes culturelles Université de Lorraine

Réservation par mail.Tout public

MJC Lillebonne 14 rue du Cheval Blanc Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 36 82 82 cultureetcom54@gmail.com

English :

In Nancy, Art Nouveau and Art Deco are not opposites, but rather a response to each other. The city is an ideal place to observe the transition between these two aesthetics, from decor inspired by nature to more sober, geometric lines. Addressing these movements together highlights artistic and historical continuity, while also questioning the cultural, technical and social changes that marked the early 20th century. This evening offers an immersion into the heart of Art Nouveau and Art Deco, two major movements that profoundly marked the artistic identity of Nancy and the surrounding region. Conceived as a moment of discovery and conviviality, the event invites everyone to explore these emblematic movements in a warm, participatory atmosphere.

A proposal by L3 Cultural Studies students Université de Lorraine

Reservations by e-mail.

