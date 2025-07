Festival L’Orgue Dans Tous Ses Etés Quai Ganteaume La Ciotat

Festival L’Orgue Dans Tous Ses Etés Quai Ganteaume La Ciotat samedi 2 août 2025.

Festival L’Orgue Dans Tous Ses Etés

Samedi 2 août 2025 à partir de 21h30.

Samedi 9 août 2025 à partir de 21h30.

Vendredi 15 août 2025 à partir de 21h30. Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat Bouches-du-Rhône

L’association Orgues & Cinéma vous invite à assister à plusieurs concerts qui mettront à l’honneur l’orgue de l’église Notre Dame de l’Assomption sur le Port Vieux de La Ciotat.

Depuis 2020, l’association Orgues & Cinéma organise des soirées autour du grand orgue François Mader, orgue romantique construit en 1877 par ce célèbre facteur marseillais.

Il s’agit d’auditions d’organistes locaux, jeunes, amateurs ou professionnels, venant par plaisir jouer cet instrument exceptionnel restauré par la ville de La Ciotat en 2003 et 2021.

L’objectif est de montrer que l’orgue est avant tout un instrument de musique et qu’il peut de marier avec beaucoup d’autres instruments de musique.



Programme



Samedi 2 août à 21h30

Concert flûte et orgue

Avec Bastien Morello à l’orgue, et Mathieu Caullet à la flûte



Samedi 9 août à 21h30

Concert voix et orgue

Avec Monique Thus, organiste à Marseille, et Emma Lavandier, voix



Vendredi 15 août à 21h30

Concert de musiques provençales et d’orgue

Avec Nicolas Pichon, à l’orgue, et l’association L’Escolo de la Ribo



L’église reste ouverte à qui veut se poser et écouter des musiciens talentueux. .

Quai Ganteaume Eglise Notre Dame de l’Assomption La Ciotat 13600 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 10 27 80 96

English :

The Orgues & Cinéma association invites you to attend several concerts featuring the organ of the Notre Dame de l’Assomption church in the old port of La Ciotat.

German :

Der Verein Orgues & Cinéma lädt Sie zu mehreren Konzerten ein, bei denen die Orgel der Kirche Notre Dame de l’Assomption am alten Hafen von La Ciotat im Mittelpunkt stehen wird.

Italiano :

L’associazione Orgues & Cinéma vi invita a partecipare a diversi concerti con l’organo della chiesa Notre Dame de l’Assomption, nel vecchio porto di La Ciotat.

Espanol :

La asociación Orgues & Cinéma le invita a asistir a varios conciertos protagonizados por el órgano de la iglesia Notre Dame de l’Assomption, en el antiguo puerto de La Ciotat.

