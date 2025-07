Festival Lot of Lol à Concots Concots

Festival Lot of Lol à Concots vendredi 8 août 2025.

Au théâtre de verdure de Concots Concots Lot

Gratuit

Participation libre

Début : 2025-08-08 20:30:00

fin : 2025-08-08

2025-08-08

Il s’agit de la deuxième édition de ce festival d’humour et de stand up dans le Lot.

Pour cette deuxième édition, il se déroulera sur trois villages: Concots, Limogne et Cajarc.

Au programme deux spectacles d’humoristes confirmés ainsi qu’une soirée où plusieurs artistes se succèderont sur scène pour présenter un extrait de leur spectacle. .

Au théâtre de verdure de Concots Concots 46260 Lot Occitanie lotoflolfestival@gmail.com

English :

This is the second edition of this comedy and stand-up festival in the Lot.

This second edition will take place in three villages: Concots, Limogne and Cajarc.

German :

Es handelt sich um die zweite Ausgabe dieses Humor- und Stand-up-Festivals im Département Lot.

Das Festival findet in drei Dörfern statt: Concots, Limogne und Cajarc.

Italiano :

Si tratta della seconda edizione di questo festival di commedia e stand-up nel Lotto.

Questa seconda edizione si svolgerà in tre villaggi: Concots, Limogne e Cajarc.

Espanol :

Se trata de la segunda edición de este festival de comedia y stand-up en el Lote.

Esta segunda edición tendrá lugar en tres pueblos: Concots, Limogne y Cajarc.

