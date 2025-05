Festival Lou Mirabéou – Les Pennes-Mirabeau, 10 mai 2025 07:00, Les Pennes-Mirabeau.

Bouches-du-Rhône

Début : 2025-05-10

fin : 2025-05-11

2025-05-10

Grâce à Lou Mirabéou, vous vous retrouverez projetés en plein cœur du Moyen Âge, où chevaliers et nobles seigneurs côtoient artistes et conteurs, dans un royaume empli de créatures magiques !Familles

Tout au long du week-end, de nombreuses animations médiévales seront proposées au public spectacles, campements, démonstrations, marché artisanal, restauration etc…

Un banquet festif accompagné d’un spectacle nocturne est également prévu le samedi soir, dans une ambiance conviviale et immersive. .

Village des Pennes Mirabeau

Les Pennes-Mirabeau 13170 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Thanks to Lou Mirabéou, you’ll find yourself projected into the heart of the Middle Ages, where knights and noble lords rub shoulders with artists and storytellers, in a kingdom filled with magical creatures!

German :

Mit Lou Mirabéou werden Sie in das Mittelalter zurückversetzt, wo Ritter und edle Herren auf Künstler und Geschichtenerzähler treffen, in einem Königreich voller magischer Kreaturen!

Italiano :

Grazie a Lou Mirabéou, vi troverete immersi nel cuore del Medioevo, dove cavalieri e nobili signori si scontrano con artisti e cantastorie, in un regno pieno di creature magiche!

Espanol :

Gracias a Lou Mirabéou, se sumergirá en el corazón de la Edad Media, donde caballeros y nobles señores se codean con artistas y narradores, ¡en un reino lleno de criaturas mágicas!

