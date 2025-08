FESTIVAL LOUFOQUE DE CAUNES Caunes-Minervois

Place de l’Église Caunes-Minervois Aude

Début : 2025-08-23 14:00:00

2025-08-23

Pour sa 9ème édition, l’Union loufoque du Minervois vous emmène avec elle, pour son traditionnel rendez-vous.

Cette année, Hommage de tête à Pierre Dac Music Hall Music Hall Music Hall

Entrée Libre. Sortie Aussi.

Place de l’Église Caunes-Minervois 11160 Aude Occitanie +33 6 21 26 14 68 cazatrausse1@gmail.com

English :

For its 9th edition, the Union loufoque du Minervois takes you along for its traditional rendezvous.

This year, Hommage de tête à Pierre Dac Music Hall Music Hall Music Hall

Free entry. Exit also.

German :

Zum 9. Mal nimmt Sie die Union loufoque du Minervois zu ihrem traditionellen Treffen mit.

Dieses Jahr: Hommage de tête à Pierre Dac Music Hall Music Hall Music Hall

Eintritt frei. Ausgang Auch.

Italiano :

Per la sua 9a edizione, l’Union loufoque du Minervois vi porta con sé per il suo tradizionale appuntamento.

Quest’anno, Hommage de tête à Pierre Dac Music Hall Music Hall Music Hall

Ingresso libero. Uscire anche.

Espanol :

En su 9ª edición, la Union loufoque du Minervois le invita a su tradicional cita.

Este año, Hommage de tête à Pierre Dac Music Hall Music Hall Music Hall

Entrada libre. Salga también.

