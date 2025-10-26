Festival L’Ouïe Cyclette Ry

Festival L’Ouïe Cyclette Ry dimanche 26 octobre 2025.

Festival L’Ouïe Cyclette

Grand’rue Ry Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-26 13:00:00

fin : 2025-10-26 17:00:00

Date(s) :

2025-10-26

L’Ouïe Cyclette revient pour sa 3ᵉ édition à RY dimanche 26 octobre 2025 (salle de fêtes de la Mairie).

Le vélo, ce n’est pas que quand il fait beau ! Venez au concert à bicyclette !

Ce festival pédale entre Pantin et Le Havre, en passant par Rouen, Ry et Gravigny.

Concerts, rencontres et moments festifs tout au long du parcours !

Au programme

– à 14h30 dans la salle des fêtes de Ry concert par le Duo Griffure *

avec Amaryllis BILLET violon, chant , vielle à roue et effets électroniques

Léonore GROLLEMUND violoncelle, chant et effets électroniques

– à 13 h Rando vélo Buchy-Ry aller-retour avec l’Union Cycliste de Buchy (UCB)

Départ à 13H de la mairie de Buchy. Retour à vélo après le concert vers 16h15 (14 km aller et 14 km retour)

Rendez vous à 13 h place de la mairie.

Annulation possible en cas de météo défavorable.

Renseignement M. ADAM Jean-Louis, 06 49 45 49 96.

* Le duo Griffure est né sous sa forme officielle il y a longtemps ponctuellement pour différents festivals ( L’Abeille Beugle, Le Zaye, Écouter Pour l’Instant, Le Magic Madou, Les Nuits d’Été…) autour de compositions et d’improvisations qui se développent sans cesse. Le duo dessine une écriture entre les musiques orientales et contemporaines.

Par les expérimentations de traitement du son, l’utilisation de la voix et l’instrumentarium à la fois ancien et moderne se crée un trait d’union entre plusieurs univers. Les compositions originales mettent en miroir nos influences de Stockhausen à Viorica de la Clejani. .

Grand’rue Ry 76116 Seine-Maritime Normandie +33 6 20 81 51 43 concerts@musicaouir.fr

English : Festival L’Ouïe Cyclette

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival L’Ouïe Cyclette Ry a été mis à jour le 2025-10-10 par Office de Tourisme Normandie Caux Vexin