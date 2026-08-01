Festival Louis Kentner Tocqueville Tocqueville

Informations pratiques

Tocqueville

Festival Louis Kentner

Tocqueville Eglise Tocqueville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-23 20:30:00

fin : 2026-08-25 22:00:00

Date(s) :

2026-08-23 2026-08-25 2026-08-27 2026-08-28

L’Association Les Musiques Vagabondes organise le Festival Louis Kentner. Ensemble de 5 concerts de musique de chambre, à Tocqueville et Montfarville.

Vous trouverez sur le site l’historique de l’Association Les Musiques Vagabondes qui, chaque année depuis 2019, a organisé plusieurs concerts dans différentes églises du Val de Saire, avec de jeunes musiciens en formation dans différentes grandes écoles de musique européennes. .

Tocqueville Eglise Tocqueville 50330 Manche Normandie +33 6 11 17 42 87 contact@lesmusiquesvagabondes.eu

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English : Festival Louis Kentner

L’événement Festival Louis Kentner Tocqueville a été mis à jour le 2026-08-05 par OT Cotentin Le Val de Saire