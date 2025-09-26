Festival Low tech Roubaix

Festival Low tech

2 rue de Wasquehal à Roubaix

Début : 2025-09-26 09:00:00

fin : 2025-09-27 18:00:00

2025-09-26 2025-09-27

Festival Low-tech à Roubaix,

26 & 27 septembre

### au Monastère des Clarisses (Saisons 0),

### 2 rue de Wasquehal 59100 Roubaix

• Vous avez participé au lancement de la Saison Low-tech de la Ville de Roubaix, en juin 2025 ?

• Les sujets des techniques appropriables et de la préservation des ressources vous intéressent ?

• Vous vous demandez simplement ce qui se cache derrière le mot low-tech ?

Alors le Festival Low-tech à Roubaix est fait pour vous !

Vous découvrirez le programme complet début septembre, mais d’ici-là nous voulions vous proposer un petit avant-goût

**Un festival de conférences**

**Toute la journée du vendredi 26 septembre** nous vous proposerons des conférences, des ateliers de co-réflexion et des tables rondes, le tout ponctué par des visites du Monastère des Clarisses, lieu totem des low-tech !

Le thème vous sera dévoilé début septembre, mais notez que l’on y parlera entre autres de techno-discernement et d’efficience apportée par les low-tech et que nous vous ferons réfléchir, contribuer, mais aussi critiquer des dispositifs concrets… Et bien entendu des surprises !

**Un festival de découvertes**

**Le samedi 27 septembre** laissera la part belle à la pratique et à l’expérimentation à travers une journée grand public, durant laquelle, les visites du Monastère deviendront immersives, vous pourrez jouer, manipuler, découvrir, créer et expérimenter les low-tech du quotidien et imaginer un futur résilient et frugal !

Pensez à bloquer les 2 dates dès maintenant dans vos agendas pour ne rien rater de ces événements et si vous souhaitez être informé dès la sortie du programme complet faites-le nous savoir dans le très rapide formulaire disponible sur cette page Programme complet festival Low-tech à Roubaix

[https://framaforms.org/programme-du-festival-low-tech-a-roubaix-1754067513](https://framaforms.org/programme-du-festival-low-tech-a-roubaix-1754067513)

* N’hésitez pas à partager ce mail et ces informations à toutes personnes de votre entourage susceptible d’être intéressée par le sujet !

Domitille GOBBO, Chargée de Mission Low-tech, [dgobbo@ville-roubaix.fr](mailto:dgobbo@ville-roubaix.fr)

0359573274, Direction Transition Ecologique Ville de Roubaix

Projet Interreg Vivons Lowtech Leven

2 rue de Wasquehal à Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France contact@hautsdefrancetourisme.com

English :

Low-tech festival in Roubaix,

september 26th & 27th

—————–

### at the Monastère des Clarisses (Seasons 0),

### 2 rue de Wasquehal 59100 Roubaix

? Did you take part in the launch of the City of Roubaix’s Low-tech Season in June 2025?

? Are you interested in appropriable techniques and resource conservation?

? Are you simply wondering what lies behind the word low-tech?

Then the Low-tech Festival in Roubaix is for you!

The full program will be announced in early September, but in the meantime we’d like to give you a sneak preview:

**A festival of conferences**

**All day Friday, September 26** we’ll be offering lectures, workshops and round-table discussions, punctuated by visits to the Monastère des Clarisses, the totem of low-tech!

The theme will be announced in early September, but please note that we’ll be talking about techno-discernment and the efficiency brought about by low-tech, among other things, and we’ll be getting you to think about, contribute to and criticize real-life systems… And, of course, a few surprises!

**A festival of discoveries**

**Saturday, September 27** will be a day of hands-on experimentation for the general public, during which visits to the Monastery will become immersive, and you’ll be able to play, manipulate, discover, create and experiment with everyday low-tech, and imagine a resilient, frugal future!

Don’t forget to put the 2 dates in your diaries to make sure you don’t miss any of these events, and if you’d like to be informed as soon as the full program is released, let us know by filling in the quick form on this page: Full program Low-tech festival in Roubaix

[https://framaforms.org/programme-du-festival-low-tech-a-roubaix-1754067513](https://framaforms.org/programme-du-festival-low-tech-a-roubaix-1754067513)

* Don?t hesitate to share this e-mail and this information with anyone you know who might be interested!

Domitille GOBBO, Chargée de Mission Low-tech, [dgobbo@ville-roubaix.fr](mailto:dgobbo@ville-roubaix.fr)

0359573274, Direction Transition Ecologique ? City of Roubaix

Interreg project Vivons Lowtech Leven

German :

Low-Tech-Festival in Roubaix,

26. & 27. September

### im Kloster der Klarissen (Jahreszeiten 0),

### 2 rue de Wasquehal 59100 Roubaix

? Low-Tech-Saison der Stadt Roubaix im Juni 2025 teilgenommen haben?

? Interessieren Sie sich für die Themen aneignungsfähige Techniken und Ressourcenschonung?

? Sie fragen sich einfach, was sich hinter dem Wort Low-Tech verbirgt?

Dann ist das Low-Tech-Festival in Roubaix genau das Richtige für Sie!

Das vollständige Programm werden Sie Anfang September entdecken, aber bis dahin möchten wir Ihnen einen kleinen Vorgeschmack bieten:

**Ein Festival mit Vorträgen**

**Am Freitag, dem 26. September**, werden wir den ganzen Tag über Vorträge, Workshops und Diskussionsrunden anbieten, die von Besichtigungen des Klarissenklosters, dem Totem der Low-Tech, unterbrochen werden

Das Thema wird Anfang September bekannt gegeben, aber beachten Sie, dass wir unter anderem über Techno-Discercise und die Effizienz von Low-Tech sprechen werden, und dass wir Sie zum Nachdenken anregen, einen Beitrag leisten, aber auch konkrete Maßnahmen kritisieren werden… Und natürlich gibt es auch Überraschungen!

**Ein Festival der Entdeckungen**

**Am Samstag, den 27. September**, wird ein Tag für die breite Öffentlichkeit stattfinden, an dem die Besichtigungen des Klosters immersiv werden, an dem Sie spielen, manipulieren, entdecken, kreieren und mit Low-Tech im Alltag experimentieren können, um sich eine resiliente und genügsame Zukunft vorzustellen!

Denken Sie daran, die beiden Termine schon jetzt in Ihrem Kalender zu blockieren, um nichts von diesen Veranstaltungen zu verpassen. Wenn Sie informiert werden möchten, sobald das vollständige Programm vorliegt, lassen Sie es uns über das sehr schnelle Formular auf dieser Seite wissen: Vollständiges Programm des Low-Tech-Festivals in Roubaix

[https://framaforms.org/programme-du-festival-low-tech-a-roubaix-1754067513](https://framaforms.org/programme-du-festival-low-tech-a-roubaix-1754067513)

* Zögern Sie nicht, diese E-Mail und diese Informationen an alle Personen in Ihrem Umfeld weiterzuleiten, die sich für das Thema interessieren könnten!

Domitille GOBBO, Beauftragte für Low-Tech, [dgobbo@ville-roubaix.fr](mailto:dgobbo@ville-roubaix.fr)

0359573274, Direktion Ökologischer Übergang ? Stadt Roubaix

Interreg-Projekt Vivons Lowtech Leven

Italiano :

Festival low-tech a Roubaix,

26 e 27 settembre

### al Monastère des Clarisses (Stagioni 0),

### 2 rue de Wasquehal 59100 Roubaix

? Avete partecipato al lancio della Stagione low-tech della città di Roubaix nel giugno 2025?

? Siete interessati ai temi delle tecniche appropriate e della conservazione delle risorse?

? Vi state semplicemente chiedendo cosa si nasconde dietro la parola « low-tech »?

Allora il Festival Low-tech di Roubaix fa al caso vostro!

Il programma completo sarà annunciato all’inizio di settembre, ma nel frattempo vorremmo darvi un’anteprima:

**Un festival di conferenze

**Per tutta la giornata di venerdì 26 settembre** proporremo conferenze, workshop e tavole rotonde, intervallate da visite al Monastère des Clarisses, il totem del low-tech!

Il tema sarà reso noto all’inizio di settembre, ma vi ricordiamo che parleremo di tecno-discernimento e dell’efficienza portata dal low-tech, e vi faremo riflettere, contribuire e anche criticare i sistemi concreti… E, naturalmente, qualche sorpresa!

**Un festival di scoperte

**Sabato 27 settembre** si darà spazio all’esperienza pratica e alla sperimentazione attraverso una giornata aperta al pubblico, durante la quale le visite al Monastère diventeranno immersive e si potrà giocare, manipolare, scoprire, creare e sperimentare con la low-tech di tutti i giorni e immaginare un futuro resiliente e frugale!

Non dimenticate di segnare subito le 2 date in agenda per non perdere nessuno di questi eventi e se volete essere informati non appena il programma completo sarà reso noto, fatecelo sapere compilando il modulo rapido su questa pagina: Programma completo Festival low-tech a Roubaix

[https://framaforms.org/programme-du-festival-low-tech-a-roubaix-1754067513](https://framaforms.org/programme-du-festival-low-tech-a-roubaix-1754067513)

* Non esitate a condividere questa e-mail e queste informazioni con chiunque conosciate che potrebbe essere interessato!

Domitille GOBBO, responsabile del progetto low-tech, [dgobbo@ville-roubaix.fr](mailto:dgobbo@ville-roubaix.fr)

0359573274, Dipartimento Transizione Ecologica? Città di Roubaix

Progetto Interreg Vivons Lowtech Leven

Espanol :

Festival de baja tecnología en Roubaix,

26 y 27 de septiembre

### en el Monastère des Clarisses (Temporada 0),

### 2 rue de Wasquehal 59100 Roubaix

? ¿Participó en el lanzamiento de la Temporada Low-tech de la ciudad de Roubaix en junio de 2025?

? ¿Le interesan los temas de las técnicas adecuadas y la conservación de los recursos?

? ¿Se pregunta simplemente qué hay detrás de la palabra « baja tecnología »?

Entonces el Festival Low-tech de Roubaix es para usted

El programa completo se anunciará a principios de septiembre, pero mientras tanto nos gustaría darle un adelanto:

**Un festival de conferencias

**El viernes 26 de septiembre**, durante todo el día, se celebrarán conferencias, talleres y mesas redondas, amenizadas con visitas al Monastère des Clarisses, tótem de la baja tecnología

El tema se anunciará a principios de septiembre, pero tenga en cuenta que hablaremos de tecno-discernimiento y de la eficacia que aporta la low-tech, y que le haremos reflexionar, contribuir y también criticar sistemas concretos… Y, por supuesto, ¡algunas sorpresas!

**Un festival de descubrimientos

**El sábado 27 de septiembre** se dará prioridad a la experiencia práctica y a la experimentación a través de una jornada abierta al público en general, durante la cual las visitas al Monastère se volverán inmersivas, y usted podrá jugar, manipular, descubrir, crear y experimentar con la low-tech cotidiana e imaginar un futuro resistente y frugal

No olvides apuntar las 2 fechas en tu agenda para no perderte ninguno de estos eventos, y si quieres que te informemos en cuanto se publique el programa completo, háznoslo saber rellenando el formulario rápido de esta página: Programa completo Festival low-tech en Roubaix

[https://framaforms.org/programme-du-festival-low-tech-a-roubaix-1754067513](https://framaforms.org/programme-du-festival-low-tech-a-roubaix-1754067513)

* No dudes en compartir este correo electrónico y esta información con cualquier persona que conozcas y que pueda estar interesada

Domitille GOBBO, Responsable del proyecto Low-tech, [dgobbo@ville-roubaix.fr](mailto:dgobbo@ville-roubaix.fr)

0359573274, Departamento de Transición Ecológica ? Ciudad de Roubaix

Vivons Lowtech Leven Proyecto Interreg

L’événement Festival Low tech Roubaix a été mis à jour le 2025-09-03 par Hauts-de-France Tourisme