Festival L’Paille à Sonique Luisant

Festival L’Paille à Sonique

108 Avenue Maurice Maunoury Luisant Eure-et-Loir

L’Paille à Sonique revient pour une 4ᵉ édition explosive !

Le festival de musiques actuelles propulse la salle André-Malraux en orbite avec un line-up décoiffant Soviet Suprem, Pogo Car Crash Control, Burning Heads, Bob’s NoT Dead… Deux soirées intenses, festives et déjantées, où électro-punk, rock furieux et ambiance conviviale se mêlent pour un voyage spatial 100 % plaisir. Préparez-vous sourires et pogo garantis ! (Entre 15 et 18 ans, profitez de la prise en charge du Pass Culture et la cagnotte YEPS en ligne ou sur place) 20 .

English :

L’Paille à Sonique returns for an explosive 4th edition!

