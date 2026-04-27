Lucé

Festival Lucé en fête

5 Rue Jules Ferry Lucé Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-25

fin : 2026-06-27

Date(s) :

2026-06-25

Du 25 au 27 juin, Lucé va vibrer au son de la musique avec le festival Lucé en fête dans le parc de l’Hôtel de Ville.

La disco mythique de CERRONE, icône et père fondateur de la French Touch électro, la pop-folk raffinée de Lilly Wood and the Prick, la french touch disco-funk de BREAKBOT & IRFANE et leur groove inimitable, l’électro solaire de SYNAPSON mâtinée de soul, hip-hop et musiques du monde. La pop-rap nouvelle génération de FREDZ, phénomène venu de Montréal. Le jazz électro pur et captivant de PHOTONS. Restauration sur place. L’événement, gratuit, s’achèvera en apothéose au stade François Richoux par un grand feu d’artifice musical. .

5 Rue Jules Ferry Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 25

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English :

From June 25 to 27, Lucé will be buzzing to the sound of music with the Lucé en fête festival in the Hôtel de Ville park.

L’événement Festival Lucé en fête Lucé a été mis à jour le 2026-04-27 par OT CHARTRES