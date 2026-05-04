Festival Lucens Classique 2026 Chateau de Lucens Lucens 5 – 7 juin Réserver en Ligne :

Le Festival Lucens Classique est heureux de vous présenter sa 6ème édition !

Habituellement fermé au public, le Château de Lucens, à seulement 20 minutes de Lausanne, ouvre ses portes pour la 6ème édition du festival Lucens Classique qui fait la part belle aux artistes locaux comme aux grands noms de la scène internationale.

Plus qu’un simple festival, c’est une expérience unique mêlant concerts, délices gastronomiques des chefs Xavier Bats et Pierrick Suter, et même un brin de poésie sous les étoiles. Avec Nuit à la Ferme du Château si souhaité !

Durant 3 jours, participez à des activités foisonnantes comme la visite guidée des lieux, une dégustation de vin, un éveil corporel et des concerts intimes au cœur d’une ambiance chaleureuse au sein d’un château féérique…

Au programme :

**VENDREDI 5 JUIN 2026**

_18h30_ – Concert et dîner gastronomique par Pierrick Suter (Hôtel de la Gare, Lucens) / Dmitry Smirnov, violon et Sergei Redkin, piano

Dès 22h – Concert aux étoiles : Duo SamSara, théorbe et guitare

**SAMEDI 6 JUIN 2026**

_17h_ – Concert Vibe Rouvet, chant et Antoine Préat, piano

_18h30_ – Concert et repas gastronomique par Xavier Bats / Lionel Cottet, violoncelle et Jorge Viladoms, piano

_Dès 22h_ – Concert aux étoiles : Fanny Chellé, clarinette et loops

**DIMANCHE 7 JUIN 2026**

_10h_ – Concert gratuit à la Chapelle du Château : The Woodgies

_11h_ – Brunch et spectacle musical familles dès 7 ans / Duel de piano : Florian Favre, Lucas Buclin, piano et Grégoire Leresche, arbitre

Retrouvez le programme complet sur le site : [https://lucensclassique.ch](https://lucensclassique.ch)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-06-05T18:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00.000+02:00

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https://lucensclassique.ch/informations-pratiques/ https://lucensclassique.ch/billeterie/ https://lucensclassique.ch

Chateau de Lucens Chemin du Pont-Levis 5 Lucens (1522) Lucens Lucens 1522 District de la Broye-Vully



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