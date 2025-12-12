Festival Lucien Durosoir Saint-Lon-les-Mines

Festival Lucien Durosoir Saint-Lon-les-Mines vendredi 1 mai 2026.

CHATEAU DE MONBET Saint-Lon-les-Mines Landes

Tarif : 15 – 15 – 25 EUR

Tarif de base plein tarif

Début : 2026-05-01
fin : 2026-05-03

2026-05-01

Vendredi 1er mai 2026 18h30
Lettres intimes
Leoš Janácek Quatuor N°2
Lucien Durosoir Quatuor N°2
QUATUOR DIOTIMA

Samedi 2 mai 2026 18h30
Ambulanciers de 14-18
Maurice Ravel Lucien Durosoir
Ernest Hemingway Walt Disney
LORENE DE RATULD MARIO HACQUARD FRANCOIS PINEAU-BENOIS

Dimanche 3 mai 2026 17h00
Sports et Divertissements
Le Grand Bi
Musique d’Erik Satie, Lucien Durosoir, György Ligeti
BENOIT GUERRE ANAEL BONNET PIERRE CHARLES   .

CHATEAU DE MONBET Saint-Lon-les-Mines 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 89 63 34  maimusicalLD@gmail.com

