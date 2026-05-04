Festival Ludique de Chalosse Salle des fêtes et ludothèque de Nousse Nousse

Nousse

Festival Ludique de Chalosse

Salle des fêtes et ludothèque de Nousse Place de la Mairie de Nousse Nousse Landes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-13 10:00:00

fin : 2026-06-14 02:00:00

Date(s) :

2026-06-13

Au programme de ses 2 journées seront proposés du jeu d’enquête, du jeu de société, du jeu de rôles, du jeu de figurines, de l’escape game, de la réalité virtuelle, du jeu d’échec, des ateliers créatifs, des ateliers de yoga enfants, de l’éveil musical avec déambulation musicale.

L’association Ludorécré de Nousse organisera le 13 et 14 juin prochain la 4ème édition du Festival Ludique de Chalosse.

Au programme de ses 2 journées seront proposés du jeu d’enquête, du jeu de société, du jeu de rôles, du jeu de figurines, de l’escape game, de la réalité virtuelle, du jeu d’échec, des ateliers créatifs, des ateliers de yoga enfants, de l’éveil musical avec déambulation musicale. .

Salle des fêtes et ludothèque de Nousse Place de la Mairie de Nousse Nousse 40380 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 98 45 52 ass.ludo.recre@wanadoo.fr

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English : Festival Ludique de Chalosse

The 2-day program will include investigative games, board games, role-playing games, miniature games, escape games, virtual reality, chess, creative workshops, children’s yoga workshops, musical awakening and musical wandering.

L’événement Festival Ludique de Chalosse Nousse a été mis à jour le 2026-05-04 par OT Terres de Chalosse