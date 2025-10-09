Festival Lumière des Alpilles Salle Polyvalente Paradou Paradou
Festival Lumière des Alpilles
Du jeudi 9 au dimanche 12 octobre 2025. Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou Bouches-du-Rhône
1ère édition du Festival du Patrimoine Télévisuel
Parrainé par des acteurs iconiques de notre patrimoine télévisuel, le festival Lumière des Alpilles souhaite éclairer les esprits d’aujourd’hui avec les classiques d’hier. Durant trois jours, dans des lieux chargés d’histoire comme le second plus vieux cinéma de France, l’Éden de Fontvieille, des chefs d’œuvre de notre héritage télévisuel seront projetés. Après chaque séance auront lieu tables rondes et discussions avec ceux qui ont bâti cette culture. Grâce à leurs témoignages, nous en apprendrons plus sur les coulisses de la production et sur l’histoire de ces téléfilms, autrefois appelés les dramatiques télé . Regarder derrière soi pour éclairer le présent, c’est ça, Lumière des Alpilles.
9 octobre Fontvieille Inauguration du Festival Projection d’une exclusivité France télévision, discours et soirée d’ouverture.
10, 11 et 12 octobre Fontvieille, Maussane-Les-Alpilles, Baux-de-Provence, Paradou Projections toute la journée d’oeuvres de fiction française, entrecoupées de tables rondes autour des oeuvres, rassemblant témoins de cette époque et professionnels du cinéma. Projection en extérieur et soirée au Château d’Estoublon. OEuvres musicales. Programme et ateliers pour les familles le dimanche.
12 octobre Fontvieille Clôture du festival
Programme projections
JEUDI 9 OCTOBRE:
10h00 Les Gens de Mogador de Robert Mazoyer 1973 Épisode 1 et 2 55 minutes Cinéma Eden FONTVIEILLE
18h00 Film d’ouverture Exclusivité France Télévision Cinéma Eden FONTVIEILLE Pour l’ouverture de cette édition, le festival a l’honneur de présenter en avant-première nationale un film en exclusivité France Télévisions. Une œuvre inédite qui donnera le ton à ce festival.
19h30 Soirée d’ouverture Au « Café » FONTVIEILLE À l’occasion du lancement de notre première édition, nous avons le plaisir de convier habitants, amis et festivaliers à un moment convivial partagé.
21h00 L’Arlésienne de Pierre Badel 1967 95 minutes Cinéma Eden FONTVIEILLE
VENDREDI 10 OCTOBRE:
14h00 L’Espagnol de Jean Prat 1967 Film en 2 parties 90 et 107 minutes Cinéma Eden FONTVIEILLE
14h30 La vallée des espoirs de Jean-Pierre Marchand 1986 Épisode 1 et 2 90 et 90 minutes Salle Polyvalente PARADOU
19h00 Dalida de Joyce Buñuel 2005 Film en 2 parties 90 et 90 minutes Cinéma Eden FONTVIEILLE
20h30 Le Sagouin de Serge Moati 1972 84 minutes Salle Polyvalente PARADOU
20H30 L’affaire Dominici de Pierre Boutron 2003 Film en 2 parties 100 et 100 minutes Salle Agora MAUSSANE
SAMEDI 11 OCTOBRE
09H30 La Vallée des Espoirs de Jean-Pierre Marchand 1986 épisode 3 et 4 90 et 90 minutes Salle Polyvalente PARADOU
10H00 La Maison des Bois de Maurice Pialat 1986 Série épisode 1 et 2 54 et 48 minutes Cinéma Eden FONTVIEILLE
14h00 Jean Moulin de Yves Boisset 2005 Film en 2 parties 90 et 90 minutes Cinéma Eden FONTVIEILLE
14h30 L’affaire Seznec de Yves Boisset 1993 Film en deux parties 88 et 102 minutes Salle Polyvalente PARADOU
15H00 Un Juge, un Flic de Denys de la Patellière 1977-1979 Série épisode 9 « Les ravis » 59 minutes La Citerne BAUX DE PROVENCE
16H30 Le Comte de Montécristo de Denys de la Patellière 1977-1979 Mini série épisode 1 et 2 85 et 85 minutes La Citerne BAUX DE PROVENCE
19H00 La Muse et la Madone de Denys de la Patellière 1979 106 minutes Salle Polyvalente PARADOU
21H00 Mais qu’est-ce qu’on va faire de toi? de Jean-Daniel Verhaeghe 2012 89 minutes Salle Agora MAUSSANE
⭐ Avec la présence exclusive de Monsieur Drucker et d’un apéritif convivial avant la séance⭐
21H30 Madame Basptiste de Claude Santelli 1974 91 minutes Salle Polyvalente PARADOU
DIMANCHE 12 OCTOBRE
10H00 Poly de Cécile Aubry 1961 épisode 1,2,3 et 4 60 minutes Cinéma Eden FONTVIEILLE
10H00 Projection + Atelier en Famille Les Shadoks de René Borg 1968 Série 120 minutes Salle Polyvalente PARADOU
10h30 La Maman du Boureau de Gabriel Aghion 2025 93 minutes Cinéma Méjan ARLES
15h00 Le chien de François Chalais 1962 60 minutes Cinéma Eden FONTVIEILLE .
Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 85 83 64 contact@lumieredesalpilles.fr
English :
1st edition of the Television Heritage Festival
German :
1. Ausgabe des Festivals des Fernseherbes
Italiano :
1° Festival del Patrimonio Televisivo
Espanol :
1er Festival del Patrimonio Televisivo
