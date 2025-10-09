Festival Lumière des Alpilles Salle Polyvalente Paradou Paradou

Festival Lumière des Alpilles Salle Polyvalente Paradou Paradou jeudi 9 octobre 2025.

Festival Lumière des Alpilles

Du jeudi 9 au dimanche 12 octobre 2025. Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou Bouches-du-Rhône

Début : 2025-10-09

fin : 2025-10-12

2025-10-09

1ère édition du Festival du Patrimoine Télévisuel

Parrainé par des acteurs iconiques de notre patrimoine télévisuel, le festival Lumière des Alpilles souhaite éclairer les esprits d’aujourd’hui avec les classiques d’hier. Durant trois jours, dans des lieux chargés d’histoire comme le second plus vieux cinéma de France, l’Éden de Fontvieille, des chefs d’œuvre de notre héritage télévisuel seront projetés. Après chaque séance auront lieu tables rondes et discussions avec ceux qui ont bâti cette culture. Grâce à leurs témoignages, nous en apprendrons plus sur les coulisses de la production et sur l’histoire de ces téléfilms, autrefois appelés les dramatiques télé . Regarder derrière soi pour éclairer le présent, c’est ça, Lumière des Alpilles.



9 octobre Fontvieille Inauguration du Festival Projection d’une exclusivité France télévision, discours et soirée d’ouverture.

10, 11 et 12 octobre Fontvieille, Maussane-Les-Alpilles, Baux-de-Provence, Paradou Projections toute la journée d’oeuvres de fiction française, entrecoupées de tables rondes autour des oeuvres, rassemblant témoins de cette époque et professionnels du cinéma. Projection en extérieur et soirée au Château d’Estoublon. OEuvres musicales. Programme et ateliers pour les familles le dimanche.

12 octobre Fontvieille Clôture du festival



Programme projections



JEUDI 9 OCTOBRE:



10h00 Les Gens de Mogador de Robert Mazoyer 1973 Épisode 1 et 2 55 minutes Cinéma Eden FONTVIEILLE

18h00 Film d’ouverture Exclusivité France Télévision Cinéma Eden FONTVIEILLE Pour l’ouverture de cette édition, le festival a l’honneur de présenter en avant-première nationale un film en exclusivité France Télévisions. Une œuvre inédite qui donnera le ton à ce festival.

19h30 Soirée d’ouverture Au « Café » FONTVIEILLE À l’occasion du lancement de notre première édition, nous avons le plaisir de convier habitants, amis et festivaliers à un moment convivial partagé.

21h00 L’Arlésienne de Pierre Badel 1967 95 minutes Cinéma Eden FONTVIEILLE



VENDREDI 10 OCTOBRE:



14h00 L’Espagnol de Jean Prat 1967 Film en 2 parties 90 et 107 minutes Cinéma Eden FONTVIEILLE

14h30 La vallée des espoirs de Jean-Pierre Marchand 1986 Épisode 1 et 2 90 et 90 minutes Salle Polyvalente PARADOU

19h00 Dalida de Joyce Buñuel 2005 Film en 2 parties 90 et 90 minutes Cinéma Eden FONTVIEILLE

20h30 Le Sagouin de Serge Moati 1972 84 minutes Salle Polyvalente PARADOU

20H30 L’affaire Dominici de Pierre Boutron 2003 Film en 2 parties 100 et 100 minutes Salle Agora MAUSSANE



SAMEDI 11 OCTOBRE



09H30 La Vallée des Espoirs de Jean-Pierre Marchand 1986 épisode 3 et 4 90 et 90 minutes Salle Polyvalente PARADOU

10H00 La Maison des Bois de Maurice Pialat 1986 Série épisode 1 et 2 54 et 48 minutes Cinéma Eden FONTVIEILLE

14h00 Jean Moulin de Yves Boisset 2005 Film en 2 parties 90 et 90 minutes Cinéma Eden FONTVIEILLE

14h30 L’affaire Seznec de Yves Boisset 1993 Film en deux parties 88 et 102 minutes Salle Polyvalente PARADOU

15H00 Un Juge, un Flic de Denys de la Patellière 1977-1979 Série épisode 9 « Les ravis » 59 minutes La Citerne BAUX DE PROVENCE

16H30 Le Comte de Montécristo de Denys de la Patellière 1977-1979 Mini série épisode 1 et 2 85 et 85 minutes La Citerne BAUX DE PROVENCE

19H00 La Muse et la Madone de Denys de la Patellière 1979 106 minutes Salle Polyvalente PARADOU

21H00 Mais qu’est-ce qu’on va faire de toi? de Jean-Daniel Verhaeghe 2012 89 minutes Salle Agora MAUSSANE

⭐ Avec la présence exclusive de Monsieur Drucker et d’un apéritif convivial avant la séance⭐

21H30 Madame Basptiste de Claude Santelli 1974 91 minutes Salle Polyvalente PARADOU



DIMANCHE 12 OCTOBRE



10H00 Poly de Cécile Aubry 1961 épisode 1,2,3 et 4 60 minutes Cinéma Eden FONTVIEILLE

10H00 Projection + Atelier en Famille Les Shadoks de René Borg 1968 Série 120 minutes Salle Polyvalente PARADOU

10h30 La Maman du Boureau de Gabriel Aghion 2025 93 minutes Cinéma Méjan ARLES

15h00 Le chien de François Chalais 1962 60 minutes Cinéma Eden FONTVIEILLE .

Salle Polyvalente Paradou 3, Square de l’Abbé Paulet Paradou 13520 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 12 85 83 64 contact@lumieredesalpilles.fr

