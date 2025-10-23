FESTIVAL LUMIÈRES D’AFRIQUE Sigean

FESTIVAL LUMIÈRES D’AFRIQUE

Lieu-dit La Grange Neuve Nord Sigean Aude

Tarif : 17.9 – 17.9 – 34 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 17:30:00

fin : 2026-01-18 20:00:00

Date(s) :

2026-01-17

Lumières d’Afrique, un parcours féérique de lanternes lumineuses.

A la tombée de la nuit, des centaines de lanternes illumineront les allées du parc à pied et vous immergeront dans la beauté de la faune et de la flore africaines.

Sur plus d’un kilomètre, traversez plusieurs scènes représentant les différents milieux africains et découvrez les animaux emblématiques qui y vivent. De la savane aux forêts équatoriales, en passant par les déserts arides et les côtes océaniques, laissez-vous emporter par la féerie des lumières et l’ambiance musicale captivante qui accompagne cette balade nocturne.

12 scènes animalières, 6 structures remarquables.

Deux formules de visite possibles

– Parc animalier + lumières d’Afrique

Lumières d’Afrique uniquement.

Du 26 octobre 2025 au 18 janvier 2026 UNIQUEMENT les week-ends, jours fériés et vacances scolaires de 17h30 à 20h.

Arrivée possible pour découvrir Lumières d’Afrique à partir de 17h jusqu’à 18h30.

RÉSERVATION OBLIGATOIRE NOMBRE D’ENTRÉES LIMITÉ.

Lieu-dit La Grange Neuve Nord Sigean 11130 Aude Occitanie +33 4 68 48 20 20

English :

Lumières d’Afrique, an enchanting trail of luminous lanterns.

As night falls, hundreds of lanterns will illuminate the walkways of the park, immersing you in the beauty of African flora and fauna.

For more than a kilometer, cross several scenes representing the different African environments and discover the emblematic animals that live there. From savannahs to equatorial forests, arid deserts to ocean coasts, let yourself be carried away by the enchanting lights and captivating music that accompany this nocturnal stroll.

12 animal scenes, 6 remarkable structures.

Two tour options:

– Animal Park + African Lights

African Lights only.

From October 26, 2025 to January 18, 2026 ONLY on weekends, public holidays and school vacations from 5:30pm to 8pm.

Arrival possible to discover Lumières d?Afrique from 5 pm to 6:30 pm.

RESERVATION ESSENTIAL LIMITED NUMBER OF ADMISSIONS.

German :

Lumières d’Afrique, ein märchenhafter Parcours mit leuchtenden Laternen.

Bei Einbruch der Dunkelheit werden Hunderte von Laternen die Wege des Parks zu Fuß beleuchten und Sie in die Schönheit der afrikanischen Flora und Fauna eintauchen lassen.

Auf einer Länge von über einem Kilometer durchqueren Sie mehrere Szenen, die die verschiedenen afrikanischen Lebensräume darstellen, und entdecken die emblematischen Tiere, die dort leben. Von der Savanne bis zum Regenwald, von der trockenen Wüste bis zur Küste des Ozeans lassen Sie sich von den Lichtern und der fesselnden Musik, die diesen nächtlichen Spaziergang begleitet, mitreißen.

12 Tierszenen, 6 bemerkenswerte Strukturen.

Zwei verschiedene Besuchsangebote sind möglich:

– Tierpark + Afrikanische Lichter

Nur Lichter Afrikas.

Vom 26. Oktober 2025 bis zum 18. Januar 2026 NUR an Wochenenden, Feiertagen und in den Schulferien von 17:30 bis 20:00 Uhr.

Anreise zur Erkundung der Lichter Afrikas ab 17 Uhr bis 18.30 Uhr möglich.

RESERVIERUNG ERFORDERLICH BEGRENZTE ANZAHL AN EINTRITTEN.

Italiano :

Lumières d’Afrique, un incantevole percorso di lanterne illuminate.

Al calar della notte, centinaia di lanterne illumineranno i sentieri del parco, immergendovi nella bellezza della flora e della fauna africana.

Per oltre un chilometro, camminate attraverso diverse scene che rappresentano i diversi ambienti africani e scoprite gli animali emblematici che li abitano. Dalla savana alle foreste equatoriali, dai deserti aridi alle coste oceaniche, lasciatevi trasportare dalle luci incantevoli e dalla musica accattivante che accompagnano questa passeggiata notturna.

12 scene di animali, 6 strutture straordinarie.

Due opzioni di visita disponibili:

– Parco degli animali + Luci d’Africa

Solo luci africane.

Dal 26 ottobre 2025 al 18 gennaio 2026 SOLO nei fine settimana, nei giorni festivi e nelle vacanze scolastiche dalle ore 17.30 alle 20.00.

I visitatori possono arrivare a Lumières d’Afrique dalle 17.00 alle 18.30.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA NUMERO LIMITATO DI BIGLIETTI.

Espanol :

Lumières d’Afrique, una encantadora estela de farolillos iluminados.

Al caer la noche, cientos de linternas iluminarán los senderos del parque, sumergiéndote en la belleza de la flora y la fauna africanas.

A lo largo de más de un kilómetro, recorra varias escenas que representan los distintos entornos africanos y descubra los animales emblemáticos que los habitan. De la sabana a los bosques ecuatoriales, de los áridos desiertos a las costas oceánicas, déjese llevar por las encantadoras luces y la cautivadora música que acompañan este paseo nocturno.

12 escenas de animales, 6 estructuras extraordinarias.

Dos opciones de visita disponibles:

– Parque de Animales + Luces de África

Sólo Luces de África.

Del 26 de octubre de 2025 al 18 de enero de 2026 ÚNICAMENTE los fines de semana, días festivos y vacaciones escolares de 17:30 a 20:00 h.

Los visitantes pueden llegar a Lumières d’Afrique de 17.00 a 18.30 h.

IMPRESCINDIBLE RESERVAR NÚMERO LIMITADO DE ENTRADAS.

