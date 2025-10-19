FESTIVAL « LUMIÈRES EN MUSIQUES » BACH EN FAMILLE Langres

FESTIVAL « LUMIÈRES EN MUSIQUES » BACH EN FAMILLE

Théâtre Michel Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Début : 2025-10-19

2025-10-19

Tout public

Concert Vocal et Instrumental

Le baryton Marc Mauillon et six instrumentalistes dirigés depuis son clavecin par leur chef nous introduisent dans la maison des Bach, vers 1730, et nous font entendre les acteurs du foisonnement qui régnait entre prières matinales, joutes musicales et virtuosités instrumentales. Un enfant indiscret entrouvre une porte au premier étage de l’École Saint-Thomas de Leipzig: « Saurez-vous garder le secret ? Johann Sebastian Bach est à l’ouvrage… »

Les Surprises Direction Louis-Noël Bestion de Camboulas .

Théâtre Michel Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 86 81 86 44 forumdiderotlangres@gmail.com

