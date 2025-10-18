FESTIVAL « LUMIERES EN MUSIQUES » BUFFET BAROQUE Langres

L’Atelier Lingon (Restaurant de l’Hôtel de l’Europe) Langres Haute-Marne

Tarif : 32 – 32 – EUR

Début : 2025-10-18

2025-10-18

Tout public

Dans le cadre pompadour du Grand Hôtel de l’Europe, Alice Julien-Laferrière fera sonner son violon ensorcelant pour un récital d’airs du XVIIIe siècle, auquel succédera un moment convivial confié au talent du chef David Daguzan qui revisite la cuisine du temps.

Réservation obligatoire sur Helloasso Forum Diderot .

L’Atelier Lingon (Restaurant de l’Hôtel de l’Europe) Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 86 81 86 44 forumdiderotlangres@gmail.com

