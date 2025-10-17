FESTIVAL « LUMIÈRES EN MUSIQUES » DANS LE SALON DE DIDEROT Langres

Théâtre Michel Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Début : 2025-10-17

Tout public

Concert Littéraire

Les trois musiciens et le comédien font partager la plus intime proximité du grand écrivain à la plume si fantaisiste. On rencontre dans son salon le Diderot épistolier qui relate pour ses contemporains la mort de Rameau ou sa rencontre avec Rousseau, mais aussi le critique d’art qui se promène dans les œuvres des peintres, observées lors des expositions annuelles organisées par l’Académie royale au Louvre, tandis que résonnent les compositions de ses contemporains.

Ensemble Artifices Direction Alice Julien-Laferrière .

Théâtre Michel Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 86 81 86 44 forumdiderotlangres@gmail.com

