FESTIVAL « LUMIERES EN MUSIQUES » GIULIO CESARE EN EGITTO Langres
Cinéma NEW VOX Langres Haute-Marne
Tarif : 7.3 – 7.3 – EUR
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
2025-10-18
Tout public
Projection de la captation de l’opéra, réalisée en 2005 au prestigieux festival anglais de Glyndebourne. Orchestra of the Age of Enlightenment, dirigé par William Christie. Mise en scène de David McVicar.
Amour, intrigue, drame et fureur éperdue Giulio Cesare est l’opéra de la violence universelle, que la musique détourne afin que le monde en soit préservé. .
Cinéma NEW VOX Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 86 81 86 44 forumdiderotlangres@gmail.com
