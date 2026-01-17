AGENDA · Langres
Féstival « Lumières en musiques » : Journée des amours baroques Langres
dimanche 8 novembre 2026 · Langres
Informations pratiques
Langres
Féstival « Lumières en musiques » : Journée des amours baroques
Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08
Date(s) :
2026-11-08
Tout public
Laissez-vous surprendre ! .
Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est
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English :
L’événement Féstival « Lumières en musiques » : Journée des amours baroques Langres a été mis à jour le 2026-09-08 par Antenne du Pays de Langres
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