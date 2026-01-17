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Féstival « Lumières en musiques » : Journée des amours baroques Langres

dimanche 8 novembre 2026 · Langres

Féstival « Lumières en musiques » : Journée des amours baroques Langres

Informations pratiques

Début
dimanche 8 novembre 2026
Fin
dimanche 8 novembre 2026
Adresse
Théâtre Michel-Humbert
Ville
52200 Langres
Département
Haute-Marne
Tarif
0 0 Gratuit Entrée libre

Langres

Féstival « Lumières en musiques » : Journée des amours baroques

Théâtre Michel-Humbert Langres Haute-Marne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit
Entrée libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08
fin : 2026-11-08

Date(s) :
2026-11-08

Tout public
Laissez-vous surprendre !   .

Théâtre Michel-Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est  

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English :

L’événement Féstival « Lumières en musiques » : Journée des amours baroques Langres a été mis à jour le 2026-09-08 par Antenne du Pays de Langres

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