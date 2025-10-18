FESTIVAL « LUMIERES EN MUSIQUES » MASTER CLASS Langres

FESTIVAL « LUMIERES EN MUSIQUES » MASTER CLASS Langres samedi 18 octobre 2025.

FESTIVAL « LUMIERES EN MUSIQUES » MASTER CLASS

Théâtre Michel Humbert Langres Haute-Marne

Tout public

Laissez-vous surprendre ! Le maître invite ses disciples à ciseler leur expressivité; la soprano Anne-Sophie Duprels, avec des étudiants de conservatoire, nous montre comment l' »instrument voix » se prête à la technique vocale au service de l’interprétation baroque.

Théâtre Michel Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est

