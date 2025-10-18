FESTIVAL « LUMIERES EN MUSIQUES » MASTER CLASS Langres
FESTIVAL « LUMIERES EN MUSIQUES » MASTER CLASS
Théâtre Michel Humbert Langres Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Tout public
Laissez-vous surprendre ! Le maître invite ses disciples à ciseler leur expressivité; la soprano Anne-Sophie Duprels, avec des étudiants de conservatoire, nous montre comment l' »instrument voix » se prête à la technique vocale au service de l’interprétation baroque.
Théâtre Michel Humbert Langres 52200 Haute-Marne Grand Est +33 6 86 81 86 44 forumdiderotlangres@gmail.com
