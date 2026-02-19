Festival Luminarium projections de film, animation rencontres, ateliers Place du Mai Montélimar
Place du Mai Place des Templiers Montélimar Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 10:00:00
fin : 2026-03-29 00:00:00
Date(s) :
2026-03-27
Festival Internationnal des nouveaux talents du cinéma d’animation. La diversité de la programmation s’attache à satisfaire toutes les curiosités en offrant une sélection de cours métrages d’animation originaux inédits,
Place du Mai Place des Templiers Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 61 43 44 84 luminarium26@gmail.com
English :
International Festival of New Animation Talent. The diversity of the program is designed to satisfy every curiosity, with a selection of original, never-before-seen animated short films,
L’événement Festival Luminarium projections de film, animation rencontres, ateliers Montélimar a été mis à jour le 2026-02-19 par Montélimar Tourisme Agglomération